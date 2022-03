Bella Hadid celebra su cumpleaños más íntimo: comida tradicional y un baile con Dua Lipa

La ausencia de Bella Hadid tanto en la sonada Gala MET como en los últimos desfiles virales que tuvieron lugar en Nueva York, Milán o París ha puesto a la modelo en mira de todos. Tras superarse en Cannes con un espectacular 'vestido-joya', esperábamos ser testigos de sus habilidades sobre la pasarela estas semanas. En su lugar, ha mantenido un perfil bajo incluso en el día de su cumpleaños número 25, para el cual organizó dos pequeñas reuniones en compañía de un reducido grupo de invitados... y sin rastro de su novio.

Celebrada por sus amigos y compañeras de profesión

Las personalidades más relevantes del mundo de la moda colmaron a la modelo de halagos y felicitaciones en sus redes sociales: "Feliz cumpleaños Bellz. Te quiero🍄", declaró Hailey Bieber; "Un aplauso para la ❤️cumpleañera❤️", escribió Joan Smalls, mientras que Stella Maxwell le dedicó 'todo su amor'. Los diseñadores y las marcas con las que ha trabajado a lo largo de su trayectoria profesional - entre ellas Michael Kors, Chrome Hearts y Kim Jones- tampoco han dudado en hacerle llegar las enhorabuenas. "Feliz cumpleaños a la hermosa Bella Hadid", escribió Marc Jacobs junto a una fotografía de la modelo en el desfile Otoño 2020 del creador estadounidense.

Una cena tradicional con toda la familia

Si bien su hermana Gigi, a pesar de su carácter más reservado, optó por montar una original fiesta con un carrito de sándwiches y lookazos temáticos el pasado abril para conmemorar su primer cumpleaños como madre, Bella decidió festejar el suyo en la comodidad de su hogar neoyorquino y en compañía de sus seres queridos. La mayor de las hermanas ha hecho pública esta tierna instantánea de la cumpleañera con su sobrina Khai en brazos, revelando parte de los planes que esta guardaba para su día especial.

Los Hadid organizaron un festín mediterráneo en homenaje a sus raíces palestinas, lugar de nacimiento de Mohamed Hadid, en el que degustaron pan pita, hummus, tabbouleh y otros platillos tradicionales de la región. La jornada de celebración, sin embargo, no se detendría allí. Tanto Bella como su hermana pasaron horas más tarde a una íntima reunión a la que solo estuvo invitado un selecto grupo de amigos, donde disfrutaron de coctéles personalizados, cena y mucho baile. Aunque se desconoce exactamente quiénes se encontraron presentes, podemos intuir que se trató de un festejo más bien familiar con pocos allegados y miembros de su equipo de trabajo. Tampoco está claro si su novio Marc Kalman pudo asistir, pero la pareja cenó junta tan solo tres noches antes en un conocido restaurante, por lo que se asume que todo va bien entre ellos.

La invitada más especial, su cuñada

Por breves instantes, pudimos echar un vistazo más detallado a la reservada celebración de Bella, a la cual no han asistido las hermanas Jenner ni otras compañeras modelos, a través de una serie de divertidos clips compartidos por Dua Lipa. En ellos, se les ve a ambas bailar en compañía de Rina Lipa (hermana de la cantante) al pegajoso ritmo de la canción Pine and Ginger. Además de ser su cuñada desde hace casi tres años a causa de la relación que esta mantiene con Anwar Hadid, Dua es una de sus más fieles confidentes y con frecuencia conjuntan sus looks como auténticas mellizas.