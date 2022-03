Máxima reafirma su idilio con el bolso bambú 'made in Spain' que compró hace 10 años La reina de Países Bajos ha repetido un look que lució en su primera cita de 2020, cuyo protagonista es un complemento español con historia

Máxima de Países Bajos encabeza la lista de reinas que arriesgan al vestir, ya sea mediante estampados estruendosos o tocados excesivos, pero este 2022 se ha enfocado menos en el 'efecto alto impacto' y más en la importancia de la anécdota. ¿A qué nos referimos? Con cada uno de sus looks rencientes, mujer del rey Guillermo ha querido contar una historia, desde el abrigo viral que tomó prestado de su heredera Amalia a su falda de cuero asequible o el bolso personalizado que comparte con Meghan Markle. Y es precisamente un bolso el protagonista de su último estilismo, una pieza española que lleva 10 años en el armario de la argentina.

Una mezcla de estampados con sello royal

La reina de Países Bajos ha visitado la sede de LG Sonic, especializada en nuevas tecnologías, con un original vestido sin mangas, con cuello a la caja, cuerpo entallado y una falda midi asimétrica con vuelo que mezcla un estampado Príncipe de Gales con la sofisticada pata de gallo, un acabado mix & match que recuerda a elecciones anteriores de Rania de Jordania o doña Letizia. El diseño, firmado por Oscar de la Renta, venía acompañado por un abrigo de paño a juego de la misma marca, que Máxima ha querido rematar con unas botas altas de ante marrón, de Gianvitto Rossi, que también posee en otros colores.

Vuelve el bolso bambú de Inditex que compró hace 10 años

No lo veíamos desde tiempos prepandémicos, pero durante mucho tiempo fue pieza central de los looks más memorables de Máxima. Desde 2013, cuando lo estrenó, lo había llevado al menos una vez al año hasta 2018. Pudimos verlo nuevamente en enero de 2020, durante una visita a la Fundación ElanArt en la ciudad de Arnhem, pero no había vuelto a rescatarlo en los meses posteriores al confinamiento... ¡hasta hoy! Se trata de un bolso de mano, firmado por la española Uterqüe, confeccionado en piel marrón y con un asa de madera moldeada como el tallo de un bambú. El diseño se asemeja a varios ejemplares de Gucci, como el Bamboo 1947 que la casa relanzó el pasado año.

Un look que le fascina y no duda en repetir

Si bien tanto el vestido de punto como su abrigo a juego son piezas recurrentes en el armario invernal de Máxima estos últimos dos años, extrañábamos la presencia de su icónico bolso español, que llevó por última vez justamente con este mismo vestido de Oscar de la Renta. En aquella ocasión, que data de enero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia, los combinó con unas botas de caña alta, también marrones pero de efecto cocodrilo, firmadas por la marca de culto Paris Texas, y cerró el look con un chal de flecos en color ocre, sellando su primera gran cita de aquel año.