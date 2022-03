Máxima confirma el fenómeno de la falda con truco que triunfa entre la realeza

Semana agitada para Máxima de Holanda, que el lunes asistió a una entrega de premios junto a su suegra, la reina Beatriz, y ayer protagonizó un acto para concienciar sobre la importancia de la educación financiera. Hoy retoma su agenda en solitario con una cita oficial benéfica en La Haya, en la que ha apostado por un total look totalmente fiel a su estilo protagonizado por uno de los estampados del otoño. Además, ha reciclado una original falda para sumarse a la que es una tendencia en auge en los vestidores de palacio. Después de que Rania de Jordania o doña Letizia optaran por modelos muy similares, la reina de los Países Bajos ha mostrado una nueva manera de llevar esta favorecedora prenda que promete dar mucho que hablar.

VER GALERÍA

Máxima ha elegido de nuevo un conjunto de Natan, la que es sin duda su firma preferida para el día a día, compuesto por top de cuello a la caja y manga corta, chaqueta tipo blazer y la falda, que ha acaparado todas las miradas. A pesar de que no es la primera vez que la luce, esta prenda, de tiro alto, línea 'A' y bajo asimétrico muy marcado ha generado numerosos comentarios debido a su parecido con elecciones recientes de otras dos royals y una celebrity. No resulta extraño que todas ellas hayan coincidido, debido a que su corte resulta especialmente estilizador, pero cada una le ha sabido otorgar su toque personal, en el caso de la soberana holandesa llevando el patrón Príncipe de Gales al extremo y luciéndolo en el resto de prendas. Como es habitual en ella, ha rematado con complementos a contraste, en este caso stilettos, bolso de mano y maxipendientes de flecos brillantes en color frambuesa.



- Lee también: ¡No hay dos sin tres! La anécdota que esconde el último look de Máxima

VER GALERÍA

Hace justo una semana, doña Letizia recuperaba de su armario una falda similar firmada por Massimo Dutti, a la que dio una nueva vida mediante una combinación completamente opuesta a la que llevó el día de su estreno. Demostrando que, a veces, menos es más y cediéndole toda la importancia a este modelo, le sumó una blusa tipo kimono de Sandro en negro, mismo color de su bolso de mano estilo años 50 y sus salones clásicos. Apenas 24 horas después, Amal Clooney copiaba esta fórmula con su nueva falda de Silvia Tcherassi, generando una nueva conexión con el estilo de la realeza.

La pionera de esta corriente fue Rania de Jordania, una de las damas reales más atrevidas a la hora de vestir, que se decantó por una pieza del mismo estampado y colores que las de sus homólogas europeas aunque otorgaba un toque más rompedor gracias a su pliegue tipo pañuelo, que parte de un lateral y provoca que el bajo de la prenda sea asimétrico. Además, también quiso romper con lo establecido al combinarla con una camisa de rayas en tonos azules, arriesgando y ganando con una de las combinaciones prohibidas en el mundo de la moda.

VER GALERÍA

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!