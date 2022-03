¡Tras los pasos de Meghan! Máxima también tiene su bolso personalizado

La pasión por los complementos que marcan la diferencia es una de las cualidades que define el estilo único de Máxima. La reina de los Países Bajos encuentra en sus sombreros, pendientes y collares fieles aliados para realzar su imagen. También los bolsos son claves a la hora de definir sus looks más rompedores, como ocurrió en la jornada de ayer durante su visita a la Oranje Fund en Utrecht. Allí no solo estrenó un modelo de llamativo estampado, sino que estaba personalizado por lo que la exclusividad de su elección era patente. Además, con esta apuesta, conecta con uno de los estilismos virales que nos mostró Meghan Markle durante su viaje a Nueva York en septiembre de 2021.

El bolso 'MAXIMA'

Para su visita a la Oranje Fund en Utrecht, Máxima de los Países Bajos apostó por un look que de un primer vistazo se mostraba muy clásico, pero elegante. Como abrigo, eligió una capa que llevaba sobre un top de cuadros, de Natan; que se contrastaba con unos pantalones grises y de corte recto, así como con sus zapatos en ante gris y tacón de 10,5 centímetros, de Gianvito Rossi (modelo Gianvito 105). Un accesorio que no es nuevo, ya que lo tiene desde 2015 (curiosamente, el 2 de noviembre de 2021, también lo fichó la princesa Mary de Dinamarca). Sin embargo, lo que captó toda la atención fue su bolso (que puede verse sobre el asiento del coche en el que se desplazó). Se trata de un modelo tipo Tote del sello francés Dior que presenta un estampado floral, motivos balineses en los costados y grabado frontal personalizado en el que puede leerse ‘MAXIMA’ en lugar del nombre de la firma. Aunque no lo vimos, y según diversos medios, lo estrenó durante su viaje a España este mes de febrero con motivo de su 20º aniversario de boda. Un desplazamiento del que no trascendieron imágenes.

La conexión con Meghan Markle

A finales de septiembre de 2021, los duques de Sussex viajaron hasta Nueva York para participar en diversas causas sociales y reuniones. Un desplazamiento histórico, pues suponían sus primeros compromisos oficiales tras trasladar su residencia a California y convertirse en padres de su hija, Lilibet Diana. Durante estas citas, Meghan Markle se hizo viral también por sus elecciones de moda. Una de ella fue la que eligió para acudir al concierto Global Citizen Live. Allí, junto con un minivestido blanco con ricos bordados de Valentino, lució un nuevo bolso. En concreto, este era el modelo Lady D-Lite de Dior que también estaba personalizado, pues en la parte frontal se había sustituido la firma por las iniciales ‘DSSOS’ que, según diversos foros a debate, podría significar ‘DucheSS Of Sussex’.

