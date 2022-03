Las claves de Kate para rejuvenecer el traje de chaqueta: camisa estampada y zapatillas

Después de asistir a la gran mayoría de actos oficiales de manera oficial este último año debido a la crisis sanitaria internacional, los duques de Cambridge han retomado poco a poco su agenda presencial, y estos días protagonizan un viaje por Escocia, en el que, curiosamente, han visitado el lugar donde se conocieron hace ya 20 años. Como no podía ser de otra manera, Kate Middleton está acaparando muchos titulares en este tour no solo gracias a su espontaneidad (hemos podido verla debutar como DJ y probar deportes nuevos), sino también por sus looks. Desde el recuerdo a Diana de Gales con su blazer de Zara hasta su imagen más juvenil con gorra y vaqueros entallados: la mujer de Guillermo de Inglaterra sabe cómo adaptar su elegancia tradicional a cada situación.

Una maleta muy camaleónica

Anoche, los Duques asistieron al preestreno de la película Cruella en Palacio de Holyrood en Edimburgo, una cita en la que Kate lució un conjunto perfecto para la ocasión y con guiño al país anfitrión, en el que combinaba una estilosa gabardina de cuadros tartán y stilettos de aguja. Hoy, vuelve a bajarse de los tacones en busca de mayor comodidad, y opta por una combinación de lo más moderna que adoran las expertas en moda: traje de chaqueta con zapatillas.

- Kate Middleton espera un año para impactar con el vestido de cuadros que más favorece

Toques juveniles

Kate ha recuperado su traje verde botella, un conjunto compuesto por blazer entallada de bolsillos frontales y pantalón estrecho a juego que deja sus tobillos al aire, pero ha querido darle un aire más moderno. De esta forma, se ha calzado unas zapatillas blancas, concretamente un par de tela acordonado de Superga. Además, en lugar de sumarle una blusa clásica como suele hacer, ha preferido llevar una camisa estampada con cuello solapa y botones borrados, confeccionada en un tejido claro de lunares en el mismo tono exacto del traje.

- El vestido 'Avery', la romántica elección de Kate para celebrar 10 años de matrimonio

Colgante con mensaje

No es ninguna novedad decir que a las royals les encanta lucir joyitas con guiños a sus seres queridos, especialmente a sus hijos o maridos, y Kate ha lucido esta vez un collar muy significativo. Se trata de una fina cadena dorada que agrega colgantes con las tres iniciales de sus hijos -George, Charlotte y Louis- y que recuerda mucho a elecciones anteriores de su cuñada Meghan, quien tiene varias piezas similares con la 'A' de Archie y la 'H' de Harry (de hecho, recordemos que fue una de ellas la que confirmó su relación con el hijo menor de Carlos de Inglaterra).

