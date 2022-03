El colgante de Meghan Markle que no gustó en palacio

A pesar de haber renunciado a su condicion de royals y mudarse a Estados Unidos con el fin de buscar tranquilidad fuera de palacio, lo cierto es que el príncipe Harry y Meghan Markle continúan despertando un gran interés entre el público y siguen protagonizando numerosos titulares en medios de todo el mundo. El próximo 11 de agosto saldrá a la venta una nueva biografía de la pareja que promete desgranar desde dentro cómo se gestó el conocido popularmente como Megxit, y, aunque todavía quedan varios días para su lanzamiento, ya han comenzado a filtrarse varias de las historias que esconde. La última tiene que ver con una de las piezas que atesora la duquesa de Sussex en su joyero desde 2016 (dos años antes de su boda), que hoy vuelve a dar mucho que hablar.

A lo largo de los años, las damas reales han aprendido a mandar mensajes de lo más reveladores mediante su armario y su joyero, prueba de ello es el brazalete de Máxima con las iniciales de sus hijas, el abanico con la fecha de la comunión de Sofía que llevó recientemente doña Letizia o la medalla en honor a sus tres pequeños de Kate Middleton, entre otros muchos. Meghan Markle no se queda atrás y también adora tener guiños de este tipo con su familia, algunos más fáciles de descifrar que otros. A su llegada a Australia a finales de 2018, apenas unos días después de anunciar su embarazo, la Duquesa remató su conjunto con unos llamativos pendientes de mariposas y una pulsera de oro que pertenecían a su suegra, la inolvidable Diana de Gales, un detalle que cautivó tanto a sus seguidores como a la prensa puesto que lo interpretaron como una señal de cariño y respeto hacia la princesa. Sin embargo, aquella no era la primera vez que Meghan hablaba mediante sus complementos.

Tal y como revela ahora el libro Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna), Meghan llevó a finales de 2016 un colgante que no gustó especialmente en palacio. Por aquel entonces, la relación con el nieto de la reina Isabel II estaba consolidada pero se mantenía en secreto a nivel oficial. Eso no significa que no existieran rumores, pero desde la Casa Real decidieron no hacer referencia a ellos y optar por la discreción, una postura que habría chocado precisamente con una joya que llevaba la por aquel entonces actriz al cuello.

En uno de sus paseos por Toronto, ciudad en la que vivía mientras rodaba la serie Suits, los fotógrafos captaron a Meghan con una fina cadena de oro en la que se leían las letras 'H' y 'M', lo que suponía prácticamente una confirmación del noviazgo. Los autores de la biografía que está a punto de ver la luz explican que desde palacio advirtieron a Meghan de que llevar un collar así solo servía para que los paparazzi tuvieran más interés y buscaran más fotografías y titulares. Ella entendió que se lo decían con buena intención pero decidió afrontar las consecuencias y no dejar que eso le asustara.

Diseños con iniciales

La duquesa de Sussex siempre ha sido gran fan de este tipo de piezas con significado. De hecho, desde su boda hemos podido verla con varios colgantes en referencia tanto a su marido como a su hijo, el pequeño Archie Harrison. En la imagen sobre estas líneas, podemos verla en la final del US Open acompañando su vestido vaquero de una fina cadena de oro de la que colgaban dos pequeñas chapas, una con la letra M grabada y otra con la H. También en el tenis, aunque en este caso en Wimbledon, estrenó en julio de 2019 una joyita similar pero con la letra 'A' en honor a su bebé.

