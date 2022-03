Kate Middleton, una 'royal' muy espontánea con gorra y vaqueros pitillo

Prosigue la intensa actividad de actos de los duques de Cambridge durante su tour por Escocia que esta noche les llevará a participar en una proyección exclusiva de la película cinematográfica, Cruella, uno de los estrenos más esperados de la temporada. Sin embargo, este miércoles 26 comienza con una visita a la playa de St. Andrews donde han practicado land yachting, es decir, navegación por tierra. Una oportunidad en la que Kate Middleton nos ha dejado ver su imagen más deportiva con gorra, vaqueros y plumífero. Una elección que, además, demuestra su versatilidad en términos de moda, pues poco tiene que ver su imagen con la que conseguía hace dos días al replicar un icónico look de Diana de Gales o ayer al recuperar su abrigo cámel de Massimo Dutti que hace tipazo y el cual consiguió dar un giro al combinarlo con pantalones anchos.

La royal más espontánea y deportiva

Durante este acto sobre la arena de la playa en el que los Duques han compartido la diversión con jóvenes expertos del land yachting, Kate Middleton nos ha vuelto a demostrar su espontánea y divertida personalidad al protagonizar imágenes muy desenfadadas sobre la arena de la playa. De hecho, no es la primera vez que podemos verla participando en actividades relacionadas con el deporte, unos momentos en los que nos muestra sus looks de tendencia más informales. En esta ocasión, no iba a ser una excepción y su estilismo también viene definido por prendas cómodas.

Para la ocasión, Kate Middleton luce un complemento muy deportivo, una gorra. En concreto, se decanta por un modelo con estampado efecto desteñido. Además, recupera una chaqueta tipo plumas en color azul y tira naranja en contraste que se prende de las cremalleras. Se trata de un diseño de Barbour que estrenó en Irlanda del Norte el 27 de febrero de 2019 y que ha recuperado en varias ocasiones. Bajo esta prenda de abrigo, lleva un jersey de estilo nórdico con cenefas, de Campbell's of Beauly (133 euros), sobre blusa blanca con cuello romántico de volantes y estampado de topos multicolor, que estrenó durante la jornada de ayer y que pertenece a la firma Brora (137 euros).

En su look, Kate también apuesta por un pantalón vaquero, pero prefiere el toque deportivo que aportan un modelo tipo pitillo. En azul oscuro, se coordina a la perfección con su plumas acolchado. Como calzado, evita unas zapatillas debido al suelo arenoso en el que se desarrolló su actividad del día y, por ello, recupera sus botas de estilo militar con cordones, de See by Chloé. Son las mismas que llevó ayer en su último look del día.

Un nuevo cambio de look exprés

Tras sus actividades deportivas, Kate cambio de look para un encuentro con estudiantes universitarios. Para la ocasión, lució una americana con doble botonadura, de Holland Cooper, sobre jersey de rayas marineras. Como calzado, optó por zapatillas blancas con logo en dorado, de Veja.