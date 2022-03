El cambio de look exprés con el que Kate vuelve a recordar a Diana de Gales en menos de 24 horas

El día de ayer, la duquesa de Cambridge y el príncipe Guillermo comenzaron su gira por Escocia, una primera jornada en la que Kate reiteró su idilio con la moda española al decantarse por una americana cruzada de Zara que recuerda inevitablemente al estilo de Diana de Gales. Esta mañana, en su segundo día de compromisos, ha reafirmado nuevamente esta preferencia con una prenda de Massimo Dutti durante la apertura de un nuevo hospital en las islas Orcadas. Lo que sí cayó de sorpresa ha sido su repentino cambio de look, tan solo una hora después del mencionado evento. La duquesa de Cambridge ha asistido a su segunda cita del día en el Centro Europeo de Energía Marina, con un estilismo casual muy diferente al que lució hace pocos minutos, y al cual ha incluido otra vez, en menos de 24 horas, una de las piezas favoritas de su suegra.

Una hora para cambiar de registro

En cuestión de minutos, Kate ha pasado de la elegancia que aporta el pantalón ancho de traje al siempre confiable estilismo de vaqueros pitillo, un básico que esta suele llevar en sus escapadas y compromisos rurales con calzado de montaña o hípica, como es el caso de sus botines con cordones, de See by Chloe. A modo de contraste, aunque apenas resulta visible, lleva una romántica blusa de algodón blanca con lunares bordados y cuello de volante, de la firma escocesa Brora. Finalmente, para acompañar al clima nublado del día de hoy, la Duquesa ha rescatado su eterna chaqueta chubasquera de estilo militar, prenda recurrente en sus looks que la conecta no solo con Diana de Gales sino con la reina Isabel II.

Sigue una tradición familiar

Los chubasqueros de diseño militar son prendas de abrigo impermeables para pescadores, cazadores y gentes de campo, con un origen que data del siglo XIX. En ellos, firmados por la casa Barbour, no había ni rastro de moda hasta que la familia real británica, concretamente la reina Isabel II, las hicieron parte de su indumentaria para hacer frente al clima adverso del Reino Unido. En los ochenta, Diana de Gales se convirtió en su mayor prescriptora y Kate parece seguir esta tradición fijada por su suegra, a quien tantas veces ha emulado con su estilo, ya que conserva este chubasquero desde hace casi 10 años.

Sus esenciales: chubasquero, pitillos y botas de montaña

Hace apenas un mes, veíamos a Kate hacerle frente al campo en otra de sus bucólicas visitas protocolares junto al príncipe Guillermo. En aquella ocasión, también vistió el mismo diseño de Seeland UK y sus vaqueros pitillo de confianza, aunque sustituyó los botines montañeros de cordones por las botas de piel españolas que conserva desde hace 17 años. Y es que la Duquesa se mantiene fiel a sus esenciales con el paso del tiempo.

