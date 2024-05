Isabel Preysler acude a la presentación del libro 'Nunca volveré a Berlín', del escritor chileno Roberto Ampuero

El escritor Roberto Ampuero, ex Ministro chileno de Relaciones Exteriores y de Cultura y ex Embajador de Chile en España, presentaba su último libro, Nunca volveré a Berlín (Ed. Plaza&Janés), este lunes 28 de mayo en Casa de América, ubicada en el emblemático Palacio de Linares de Madrid. Acudieron al acto a brindarle su apoyo Isabel Preysler y destacadas figuras del mundo cultural, de los negocios y de la diplomacia en España, como el Cónsul General de Chile en España, Carlos Cornejo; el ex Secretario de Estado de Cultura y catedrático José María Lasalle y el Embajador de Chile en España, Javier Velasco.

Roberto Ampuero es conocido internacionalmente por su faceta como político y diplomático, si bien la vocación de escritor le llegó mucho antes y, de hecho, empezó a ser reconocido con premios literarios de prestigio a finales de los 70. En su larga trayectoria profesional, también ha ejercido como periodista e incluso, guionista de televisión. Es un intelectual que ha defendido sus ideales con ahínco y coherencia.

Ha vivido en Cuba, Alemania, Suecia y México, y reside en Chile y Estados Unidos. Obtuvo su BA en la Universidad de La Habana, y su MA y PhD, en la Universidad de Iowa. Es miembro del prestigioso International Writing Program (IWP).

Como literato, destaca la creación de obras de corte policíaco, en las que ha dado vida al detective privado Cayetano Brulé, protagonista de gran parte de sus libros, entre los que figuran las novelas La otra mujer, Los amantes de Estocolmo y Pasiones griegas, las memorias Nuestros años verde olivo y Detrás del Muro. Su obra ha sido traducida a quince idiomas.

Su último libro, Nunca volveré a Berlín, una novela de intrigas internacionales que, a pesar del título, se desarrolla en Chile, donde se refugia Erich Honecker, padre del Muro de Berlín, tras el fin de la Guerra Fría. En medio de las tramas e intrigas políticas, un amor de juventud que renace envenenado… La publicación en España viene precedida por un enorme éxito en su país de origen: la primera edición en Chile se agotó en 10 días. Además, el autor ha presentado recientemente la novela en Buenos Aires y próximamente lo hará en Bogotá, México DF y las Ferias del Libro de Miami, de Guayaquil y Guatemala.