La romántica escapada a París de Álvaro Morata y Alice Campello entre rumores de nueva vida en Italia

Álvaro Morata y Alice Campello se han escapado a París tras disfrutar de un intenso fin de semana en Madrid con su amiga Chiara Ferragni. El matrimonio ha compartido tres románticas fotos desde el exclusivo hotel en el que se alojan, Shangri-La Paris, que ofrece unas espectaculares vistas de la Torre Eiffel. "En nuestro balcón en pijama... Solo nosotros dos", han escrito. En esta ocasión, han viajado sin sus cuatro hijos, los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella, para pasar tiempo de calidad en pareja en una de sus ciudades preferidas.

Este viaje coincide con un gran momento de incertidumbre para el futbolista y la empresaria, modelo e influencer. Según informa la Cadena Ser, Morata valora dejar el Atlético de Madrid este verano y regresar de nuevo a Italia, país natal de su mujer. El delantero tiene la opción de volver a la Juventus y no le disgusta la idea. Si finalmente decide cambiar de rumbo, en Turín tiene una impresionante casa totalmente equipada para instalarse con su familia. Además, solo tiene buenos recuerdos de la capital de la región del Piamonte. Allí conoció a su mujer a finales de 2016 y allí nació su tercer hijo, Edoardo, el 29 de septiembre de 2020.

Volver a Italia sería un sueño para Alice, aunque siempre se ha sentido muy cómoda en España. "De España me gusta ¡Todo! La gente es muy amable y siempre me ha mostrado mucho cariño. Me encanta la comida, el clima... y me siento muy identificada con la moda española", declaró el pasado verano en ¡HOLA!.

Nada más conocerse, Morata y Campello sintieron un auténtico flechazo y supieron que lo suyo era amor verdadero. A los ocho meses de salir juntos, el futbolista pidió matrimonio a la italiana y el 17 de junio de 2017 se casaron en Venecia. "¿Sabes cuándo tienes la sensación que nunca has sentido nada igual por nadie y que nunca sentirás nada igual por nadie? Ha sido como un amor increíble desde el primer segundo y, cuando sientes un amor tan grande por alguien, deseas tener una familia con esa persona y hacerlo todo con ella", dijo la empresaria sobre su relación.

El matrimonio es tan feliz con sus cuatro hijos que no descarta seguir ampliando la familia. Después de dar a luz a Bella en un parto que casi termina en tragedia, la italiana confesó que seguían adelante con la idea de adoptar a un niño dentro de unos años.