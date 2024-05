Las fotos más entrañables de Alice Campello y Álvaro Morata con sus hijos: posando como papá y locos de amor con Bella

Alice Campello y Álvaro Morata no pueden estar más orgullosos de su familia numerosa. El 29 de julio de 2018 dieron la bienvenida a Alessandro y Leonardo; el 29 de septiembre de 2020 a Edoardo y el 9 de enero de 2023 a Bella. El nacimiento de la niña fue muy dramático. Tras el parto, la empresaria sufrió una grave hemorragia por la que pasó 12 angustiosas horas en quirófano y 4 días de gran preocupación en la UCI. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y a día de hoy el matrimonio posa así de feliz con sus cuatro hijos. "Mis nuevas fotos favoritas", ha escrito la italiana junto a estas preciosas instantáneas en blanco y negro.

El fotógrafo Dan Casado ha capturado a la perfección la felicidad de la pareja con sus hijos. Todos posan a juego, muy sonrientes y demostrando que son una auténtica piña. Una de las imágenes más divertidas de la sesión es esta. En ella aparecen Alessandro, Leonardo y Edoardo imitando la postura de su padre, con las manos en los bolsillos y la pierna cruzada. Otra foto que nos ha robado el corazón es la de Morata con la pequeña Bella en brazos, una niña muy simpática que luce dos graciosas coletas.

Según contó Alice en ¡HOLA!, "Leonardo es mini-Álvaro porque de carácter es igual y le gustan hasta las mismas cosas de comida, de deporte… Son clones. Alesandro, en cambio, es igual que yo. Es muy gracioso porque nuestros mellizos son unos mininosotros. Edoardo es una mezcla de los dos y aún es muy pronto para encontrarle parecidos a Bella".

La empresaria aseguró que sus hijos mayores no tuvieron celos de su hermana. "No están nada celosos, todo lo contrario. De hecho, todo el tiempo que la miran le dicen: 'Cuánto te amo', 'Te amo muchísimo, muchísimo', 'Eres mi favorita'. Y los miro y les digo: '¿Cómo? ¿La favorita?'. Y me responden: 'No, mami, tú también lo eres'. Me río muchísimo con ellos y estoy superfeliz, pero, ¡vamos!, he dejado de ser la princesa de la casa", dijo en la revista.

El matrimonio vive esta etapa tan dulce en Madrid, entre los entrenamientos del jugador del Atleti, el trabajo de la empresaria italiana con su firma de cosmética y el cuidado de sus cuatro hijos, que son el centro de su universo. "Álvaro es un padre fantástico. Está totalmente implicado en el día a día, le encanta pasar tiempo con los niños, enseñarles cosas, juegan juntos… Para mí es el padre ideal", declaró Alice.

Tras conocerse, Alice y Morata sintieron que lo suyo era amor verdadero. A los ocho meses de salir juntos, el futbolista pidió matrimonio a la italiana y el 17 de junio de 2017 se casaron en Venecia. "¿Sabes cuándo tienes la sensación que nunca has sentido nada igual por nadie y que nunca sentirás nada igual por nadie? Ha sido como un amor increíble desde el primer segundo y, cuando sientes un amor tan grande por alguien, deseas tener una familia con esa persona y hacerlo todo con ella", reflexionó la empresaria.

Se complementan tan bien que Alice y Morata no descartan seguir ampliando la familia. Después de dar a luz a Bella, la italiana confesó que seguían adelante con la idea de adoptar dentro de unos años.