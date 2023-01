'Tuve una hemorragia y me hicieron 17 transfusiones': Alice Campello cuenta cómo pudo perder la vida tras el parto de su hija

Alice Campello es la mujer más feliz sobre la faz de la Tierra desde que vino al mundo su hija, un acontecimiento para ella y toda su familia que vino acompañado por unos serios problemas tras el parto que jamás olvidará. La empresaria italiana de 27 años ha contado por primera vez al detalle cómo fue todo aquel episodio tan duro que sufrió después de dar a luz, unas horas en las que pudo incluso perder la vida por las complicaciones que surgieron mientras estaba ingresada.

"Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", relataba este sábado durante una entrevista en el programa Verissimo de la televisión de su país. Explica la mujer de Álvaro Morata que, debido a su delicado estado de salud, la cosa pudo ser mucho peor: "La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto", narraba en el plató con mucha entereza.

"Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así", ha señalado la influencer, reconociendo a su vez que su gran deseo de tener una niña se ha cumplido por fin. "Me lo merecía y siempre lo había querido", apuntaba sobre la pequeña Bella, que desde el pasado 9 de enero se ha unido a sus hermanitos: los mellizos Alessandro y Leonardo (4 años) y Edoardo (2).

Explica la modelo que "el parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa", aclara. Sin embargo, el susto vino justo después cuando "tenía al bebé en brazos y me empecé a sentir mal", detalla. "Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia", afirma. Inmediatamente después, cuenta que perdió por completo el conocimiento y luego se vio en la UCI. "No recuerdo nada de ahí, eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche", explica.

Confiesa Alice Campello que, una vez recobró la consciencia, su mayor preocupación era cómo lo estaría viviendo Álvaro Morata y el shock que todo esto suponía. "Le vi la cara y estaba pálido, destrozado", recuerda sobre la angustia que recorrió el cuerpo del futbolista y que él mismo reconoció públicamente tras el nacimiento de su niña. Precisamente, el delantero del Atlético de Madrid y sus hijos daban una emotiva sorpresa a la protagonista en forma de video-mensaje, donde le transmitía desde casa lo mucho que la quieren.

Así se pudo en la pantalla grande que hay en el set del formato que emite Canal 5 (Mediaset Italia) y conduce Silvia Toffanin, presentadora que se fundía en un cariñoso abrazo con Alice durante la emisión. Por último, al hablar de esta experiencia que la marcará de por vida, la empresaria decía que "no ha sido fácil, pero tienes que pensar positivamente y hoy lo veo todo con más amor, más especial... incluso un solo abrazo", explicaba con una sonrisa.

Tras el programa que se emitió anoche en horario de máxima audiencia, su marido ha compartido un mensaje en su perfil público donde le transmite con entusiasmo que "¡eres la mejor del mundo!! Espectacular", escribía Álvaro. Mientras, Alice se mostraba muy agradecida por "todos por los hermosos mensajes" que ha recibido después de su entrevista.

