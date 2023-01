Alice Campello revela cómo se encuentra tras el susto postparto y enseña nuevas imágenes de su recién nacida

Alice Campello evoluciona de forma favorable después de las complicaciones que sufrió tras el nacimiento de su hija Bella, tal y como ha contado ella misma en esta mañana de sábado. La influencer italiana explicaba a todos sus seguidores que "poco a poco me estoy recuperando", ha dicho, tras el susto postparto que se llevó el pasado lunes y la obligó a pasar temporalmente por la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Me encuentro mucho mejor", señalaba hoy la esposa de Álvaro Morata para alegría de su familia y de todos los que la quieren. "Han sido días con muchas emociones diferentes y las estoy asimilando", confesaba también la modelo de 27 años sobre el carrusel de experiencias que ha vivido durante la semana. "Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño y un abrazo fuerte. Me he sentido muy querida", transmitía por último la feliz mamá.

Parece que Alice y su niña permanecen todavía en el hospital madrileño Clínica Navarra donde la la fundadora de la marca de belleza Masqmai dio a luz el 9 de enero, a la espera de recibir el alta y poder regresar a casa. Desde el citado centro médico, la influencer nos mostraba también los numerosos ramos y centros de flores que ha recibido tras la llegada al mundo de su bebé. "Bella, amore mio", le decía la orgullosa madre a su pequeña mientras compartía nuevas imágenes de la protagonista.

La recién nacida, que se encuentra en perfectas condiciones y es preciosa, aparece vestida con un mono blanco mientras duerme plácidamente sobre la cama. Por su parte, el papá de la criatura ya está concentrado con su equipo de cara al partido de Liga que juega el Atlético este domingo en Almería frente al conjunto local. "Han sido sin duda los peores días de mi vida", llegó a decir el delantero el pasado jueves tras el desasosiego e incertidumbre que supuso ver a su mujer en la UCI.

Afortunadamente, todo está yendo por el buen camino y solo queda que la modelo y su hija estén de vuelta al hogar, donde las esperan impacientes y ansiosos los tres hermanitos de la bebé. Son los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años, y Edoardo, de dos, que no pueden estar más encantados y así lo comprobábamos esta semana durante su visita al hospital para ver por primera vez a la pequeña.

Los tres llevaban una rosa blanca en la mano que le dieron a su madre, además de otros regalos como un collar de lo más casero. A continuación, los tres niños se acercaban a la cuna donde estaba su hermanita y la acariciaron con mucho mimo, todos una gran sonrisa que dibujaba su rostro entre nervios y timidez. Incluso, en un momento dado, Álvaro Morata dejó cuidadosamente a uno de sus hijos que tuviera a Bella en su regazo durante unos segundos.

