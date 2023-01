¡Ya no queda nada! Alice Campello desvela cuándo nacerá su hija Bella

La cuenta atrás para el esperado nacimiento de la pequeña Bella ha comenzado. Así lo ha anunciado Alice Campello en su perfil, en el que ya supera los tres millones de seguidores con quienes se ha confesado sobre la recta final de su embarazo: "Bella va a nacer dentro de cinco días, el 9 de enero", ha revelado la empresaria italiana, que sigue festejando estas ilusionantes Navidades junto al jugador del Atlético de Madrid Álvaro Morata, los mellizos Alessandro y Leonardo, de 4 años, y Edoardo, de 2.

La influencer y modelo, que está a cuatro días de conocer a la que será la princesa de la casa, ha explicado que los pequeños "están demasiado emocionados con la llegada de la niña": "Me dan besos a la tripa 50 veces por día... Y me cuidan mucho. Me hace gracia porque dicen que no quieren que yo sufra en el parto", ha apuntado, al tiempo que ha vuelto a mencionar el asunto del nombre de la bebé, un tema al que ha dado muchas vueltas.

"Cuando me quedé embarazada la primera vez en 2018 nos habían dicho que los mellizos eran niño y niña y se iban a llamar Alessandro y Bella. Luego nos dijeron que se habían confundido y le pusimos Leonardo. Siempre, cuando hablábamos de tener una niña después de que pasara eso, en nuestra cabeza ya se llamaba Bella", ha explicado. Ahora, varios años después, ese nombre es tan familiar para ella y para su marido que no pudieron evitar elegirlo, aunque, según ha desvelado, también barajaron otras opciones, como Lia, Vittoria, Benedetta o Beatrice: "De vez en cuando, incluso hace 4 días, pienso en cambiarle de nombre, pero luego me arrepiento", ha reconocido.

Paseos al sol, cuidados 'beauty' y muchas bromas: así se prepara Alice Campello para el nacimiento de Bella

Alice también ha aclarado que cuenta con ayuda en casa, lo que le permite continuar trabajando con sus marcas MASQMAI, su empresa de cosméticos y maquillaje, y The Akala Studio, su firma de moda y accesorios, y tener sus momentos de intimidad con el jugador, cosa que considera fundamental para la pareja y que necesita mucho.

"Esto no quiere decir que los niños no sean mi prioridad ni que no pase la mayor parte de mi tiempo con ellos, sino que ese tiempo que paso con ellos es de calidad. Aconsejo a quien pueda tener ayuda de tenerla porque nosotros también somos importantes... Ser madre no quiere decir anularte, y no eres mejor madre por no tener ayuda, ni peor por tenerla. La mamá es la mamá siempre. Cuando están malos, tristes, felices, se despiertan, se duermen... Siempre está mamá", ha concluido la futura mamá de Bella, que ha puesto en valor la gran labor de las madres que hacen todo solas "porque es muy complicado".

