Alice Campello se recupera en la UCI tras dar a luz a su hija Bella

Después de tres niños, Alice Campello y Álvaro Morata por fin han cumplido su sueño de tener una niña. El futbolista ha anunciado el nacimiento de su bebé, a la que han decidido poner el nombre de Bella, y también ha contado el gran susto que se han llevado después de que la mamá sufriese complicaciones tras dar a luz. "Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá desafortunadamente después del parto que ha ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho. Ahora mismo está en la UCI de Clínica Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien…ella es muy fuerte", ha escrito el jugador del Atlético de Madrid junto a unas preciosas fotografías de la pequeña.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Álvaro también ha querido agradecer el trabajo de los médicos, absolutamente volcados en la recuperación de Alice: "No queremos dejar de darles las gracias a todos los médicos por haber sido en cada momento: cariñosos, comprensivos y tan profesionales.. cada uno de ellos… no tenemos palabras para agradeceros lo que habéis hecho y siento un enorme admiración hacia vosotros. Gracias a todos por los miles de mensajes que hemos recibido, os mandamos un abrazo muy fuerte y os iremos contando".

VER GALERÍA

La pequeña, que se encuentra perfectamente, ha venido al mundo en Madrid, una ciudad que tiene un gran significado para la pareja, especialmente desde que volvieron a mudarse tras el fichaje del jugador por el conjunto de Simeone. "Es mi segunda casa", dijo Alice en uno de sus últimos actos públicos. Álvaro estaba deseando volver a convertirse en padre y sus hijos han protagonizado las imágenes más bonitas y entrañables cuidando a su hermanita mientras seguía en la barriga de su madre. Durante estos meses, la fundadora de la marca de belleza Masqmai ha compartido muchos vídeos y fotos en los que mostraba los gestos llenos de ternura de los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años, y Edoardo, de dos, que no pueden estar más felices con el nacimiento de Bella.

"Me dan besos a la tripa 50 veces por día... Y me cuidan mucho. Me hace gracia porque dicen que no quieren que yo sufra en el parto", apuntaba la italiana el pasado miércoles, al tiempo que mencionaba de nuevo el asunto del nombre de la bebé, un tema al que ha dado muchas vueltas. "Cuando me quedé embarazada la primera vez en 2018 nos habían dicho que los mellizos eran niño y niña y se iban a llamar Alessandro y Bella. Luego nos dijeron que se habían confundido y le pusimos Leonardo. Siempre, cuando hablábamos de tener una niña después de que pasara eso, en nuestra cabeza ya se llamaba Bella", explicó entonces. Sin embargo, varios años después, ese nombre era tan familiar para ella y para su marido que no pudieron evitar elegirlo para la recién nacida, aunque, según desveló, también barajaron otras posibilidades, como Lia, Vittoria, Benedetta o Beatrice.

VER GALERÍA

"Tengo muchas ganas de que llegue la niña. Ojalá que venga con salud, que es lo más importante", dijo Morata en septiembre tras recibir un premio como mejor jugador de la Selección Española. El delantero del Atlético de Madrid añadió entre risas: "A ver si sale futbolera también... y del Atleti". El nacimiento de Bella es todo un regalo que llega solo unos días después de poner el broche de oro a unas Navidades muy especiales, en las que han aprovechado para pasar mucho tiempo en casa, descansando, dándose cariño e incluso se han vestido con pijamas a conjunto.

- La cena familiar de Alice Campello y Morata en un restaurante madrileño tras su vuelta de Qatar

El matrimonio cuenta con ayuda en casa, un soporte que ambos agradecen, pues así pueden hacerse cargo de otras obligaciones y disfrutar de tiempo en pareja: "Esto no quiere decir que los niños no sean mi prioridad ni que no pase la mayor parte de mi tiempo con ellos, sino que ese tiempo que paso con ellos es de calidad. Aconsejo a quien pueda tener ayuda de tenerla porque nosotros también somos importantes... Ser madre no quiere decir anularte, y no eres mejor madre por no tener ayuda, ni peor por tenerla", señaló Alice hace solo unos días.