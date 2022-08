Alice Campello ya tiene nombre elegido para su niña ¡y la conecta directamente con Georgina!

Ampliar la familia es un sueño cumplido para Alice Campello y Álvaro Morata, quienes además se sienten pletórcos porque el bebé que viene en camino es una niña. Esperan a a princesa de la casa después de la llegada de los mellizos Leonardo y Alessandro en 2018 y del pequeño Edoardo en 2020. Aún quedan unos meses para que el matrimonio vea la carita de su bebé, cuyo nacimiento está previsto para enero, ya han comenzado con los preparativos. Por ejemplo, han decidido ya cómo se llamará su hija. Tras dudar entre Vittoria, Lia, África o Bella, finalmente se han decantado por este último: Bella Morata Campello.

El nombre que la modelo y el futbolista del Atlético de Madrid han elegido para su bebé los conecta directamente con Georgina Rodríguez y Cristiano Ronalo. Cabe recordar que su hija pequeña, nacida el pasado abril, se llama Bella Esmeralda. Las dos niñas se llevarán pocos meses y posiblemente pondrán compartir juegos cuando coindidan, heredando de esta manera la amistad que tienen sus papás. Cabe recordar que ambos matrimonios coincidieron viviendo en Italia porque tanto Álvaro como CR7 jugaban en la Juventus de Turín en la temporada 20-21 y también formaron parte a la vez de la plantilla del Real Madrid. Alice y Gio han hecho de vez en cuando planes juntas a los que se han sumado también sus pequeños y suelen dedicarse comentarios cariñosos.

La dulce espera de la influencer italiana no está siendo nada fácil y se repiten los patrones de las dos anteriores. "Ya he asumido que mis embarazos son así. Cansancio, náuses y dolor de cabeza constantes. Pero ya estoy bastante acostumbrada", ha explicado con gran sentido del humor la fundadora de la firma cosmética Masqmai. Uno de sus trucos que lleva a cabo para limitar las náuseas es comer cada media hora para que el estómago nunca esté vacío. A Alice le gusta cuidarse y hacer deporte, pero estas molestias le impiden llevar a cabo una rutina de ejercicios, ni siquiera adaptándolos a la gestación: "No hago nada que no sea estar tumbada, porque me encuentro siempre mal".

Encadenando celebraciones

El tercer embarazo de Campello coincide con una etapa de cambios y de importantes celebraciones. Junto a su marido y sus niños se ha instalado en Madrid, donde se sienten muy cómodos. De hecho, Ale, Leo y Edo son bilingües y hablan tanto italiano como español. En la capital, donde vivieron anteriormente, tienen su propia casa que están terminando de reformarla y también conservan a numerosos amigos. Además, la familia del futbolista viven en la misma ciudad, lo que les permitirá hacer planes juntos. Los niños podrán jugar con su primo Noah, hija de la influencer Marta Abril, y con la primita que está a punto de nacer.

Este verano ha estado lleno de emociones para los Morata Campello. Alice y Álvaro se comprometieron a los ocho meses de conocerse y este mes de junio han hecho su segunda boda, de la que ¡HOLA! mostraba todos los detalles. El 17 de junio de 2017 se dieron el "sí, quiero" y justo un lustro después volvían al mismo escenario para celebrar su amor, ya convertidos en familia numerosa y esperando un nuevo bebé. Un día antes regresaron a la misma iglesia de Venecia en la que se casaron, la iglesia del Redentor, en la isla de la Giudecca, frente a la Plaza de San Marco. En esta ocasión lo hicieron para bautizar a sus tres hijos ante un reducido grupo de invitados.

