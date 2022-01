Nuevo bebé en camino para la familia de Álvaro Morata

¡La familia crece! Y no, en esta ocasión no nos referimos a Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, que hace unos meses confesaron que les gustaría adoptar porque su sueño es tener "cinco hijos". Puede que dentro de poco nos den la noticia pero, por ahora, la que va a volver a ser mamá es la hermana del futbolista, Marta, que acaba de compartir con sus fans este mensaje tan bonito bajo el título "creando vida". "Emocionados de ser elegidos de nuevo como padres. Emocionados por el privilegio de volver a crear vida. Escuchar latir tan fuerte dentro de mí es lo más emocionante que hay. Qué ganas tenía de compartirlo con vosotros, tribu. Sé que sois muchos que nos queréis bonito, que nos habéis ayudado a llamar a este bebé mediante deseos, sueños y mucho amor. En agosto la familia koala crecerá", ha escrito en sus redes.

Marta no puede estar más emocionada con este embarazo al que ha definido como "milagro" y ha contado que está de nueve semanas. "Enhorabuena Marta, qué suerte tiene es@ peke", le ha dicho Claudia Osborne, que también está embarazada. Por su parte, la cantante Sofía Ellar le ha comentado de manera muy cariñosa: "¡¡Enhorabuena mi Martis!!". Anna Ortiz, mujer de Andrés Iniesta, Beatriz Espejel, mujer de Koke, o las actrices Thais Blume y Bárbara Santa-Cruz también se han alegrado mucho por su embarazo.

El bebé será el segundo hijo para la hermana del jugador de la Juventus y su pareja, Jorge, con el que está formando la familia con la que siempre soñó. El 28 de octubre de 2019 vino al mundo el pequeño Noah, al que hemos visto crecer y que se ha convertido en un guapísimo niño rubio de lo más simpático. "Bonita vuelta al sol, mi vida. Que vivas tus todos tan mágicos como hasta ahora. Te adora, mamá", es el mensaje que Marta le dedicó a su hijo coincidiendo con su segundo cumpleaños. "Mi pequeño rubito cumple hoy dos años y desde aquí le digo, por si lo ve en algún momento de su vida, que le quiero con locura, aunque él ya lo sabe. Gracias por ser mi maestro. Siempre tendrás mis brazos, cuando y cuanto tu quieras", añadió Jorge.

Su familia nómada

Los tres (y harán lo mismo con el bebé que viene en camino) han creado su propio estilo de vida y se definen como "familia nómada". Marta y Jorge comparten los mismos valores y llegó un momento en el que decidieron que no querían fijar su residencia en ningún sitio en concreto. Todo lo que han vivido, experimentado y sentido les llevó a crear The Comoonity, un espacio que nació "del deseo de contagiar conciencia para llevar una vida más plena, más consciente y más feliz". "Usamos el lenguaje universal, que no es otro que el amor. A través de encuentros, talleres y retiros queremos plantar una semilla que ayude a propagar un despertar global", dicen después de "llevar años recopilando sabiduría por el mundo". Como bien explican ellos mismos, el proyecto "nació en Bali, pero también tiene sangre mexicana, india, brasileña, australiana, española.. y queremos que sigan fluyendo muchas otras nuevas". "Queremos crear comunidad. Contagiarnos y aprender unos de otros, eso es lo que nos hace tribu. The Comoonity somos todos, también eres tú".

