Alice Campello abandona la UCI y abraza a su recién nacida

Alice Campello ya ha abandonado la UCI de la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid, y se recupera en planta junto a su recién nacida, la pequeña Bella. Ha sido su marido, el futbolista Álvaro Morata, el encargado de confirmar esta buena noticia con una bonita foto de la modelo italiana y su hija. "Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado", ha dicho el madrileño, pues han vivido momentos de gran incertidumbre tras el parto. Afortunadamente, Alice se encuentra mucho mejor y ya ha podido abrazar a su esperada niña, un instante mágico que Morata ha compartido con todos sus seguidores al tiempo que dedicaba unas preciosas palabras a su esposa. "Gracias, Alice por darme una vez más una lección. Eres, sin duda, una luchadora y un ejemplo para mí", ha asegurado muy emocionado. "Eres lo mejor que me ha pasado en la vida y mi vida sin ti no tendría ningún sentido", ha añadido.

La pequeña Bella vino al mundo el lunes, 9 de enero, en un parto que, según confirmó Morata, "había ido muy bien". Sin embargo, poco después, Alice comenzó a tener complicaciones y los médicos decidieron tratarla en la UCI. Estos dos días "han sido los peores de mi vida", ha lamentado el futbolista, que ha dado las gracias públicamente a todos los sanitarios que cuidaron de su mujer. "Gracias a todas las personas que han estado cerca nuestro, y una vez más gracias a todas las personas de la Clínica Universidad de Navarra por su delicadeza y trato. Gracias a la doctora Muñoz y a todas las personas que trabajan en este hospital. Hay que disfrutar cada momento. Gracias a todos", ha finalizado.

Álvaro Morata, de 30 años, y Alice Campello, de 27, tenían muchas ganas de tener una niña después del nacimiento de sus tres hijos, sus mellizos, Alessandro y Leonardo, de cuatro años, y el pequeño Edoardo, que vino al mundo el 29 de septiembre de 2020. La italiana está encantada con sus niños. "Leonardo es muy dulce, se pasa todo el día dándome besos, pero es muy movido, no para quieto ni un minuto. Es igual que Álvaro", dijo en una rueda de preguntas con sus fans. "Alessandro tiene un carácter único, es muy fuerte. Es muy cabezón, pero muy inteligente, lo entiende todo. También es dulce, pero a su manera, cuando quiere, y Edoardo es muy tranquilo y bueno. Se ríe todo el día, no llora nunca", manifestó. En esta charla virtual la italiana también reveló que Morata y ella no descartaban ser padres de adopción. "Lo hablamos mucho y creo que será algo que hagamos en el futuro. Nos encantaría".

La pareja se conoció en 2016 en Turín, cuando el futbolista jugaba en la Juventus. "Cuando conocí a Álvaro, me impresionó, porque me di cuenta desde el principio de que iba muy en serio. Dos semanas después de la primera cita, hizo un viaje de ocho horas en coche para conocer a mi familia", declaró la italiana en ¡HOLA!. "No paraba de decirme que quería casarse conmigo y me lo pidió ocho meses después de conocernos", señaló. El 17 de junio de 2017 se dieron el 'sí, quiero' en Venecia y cinco años después revalidaron sus votos en una íntima ceremonia en la que también bautizaron a sus hijos.

