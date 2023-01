La sesión de fotos más bonita de Alice Campello con su hija Bella

Están siendo días llenos de emociones para Álvaro Morata y Alice Campello. Con la llegada de Bella han visto cumplido su sueño de tener la niña que tanto deseaban y están disfrutando al máximo de esta etapa tan bonita. La influencer italiana, de 27 años, ha contado que se está recuperando poco a poco del parto y ya se encuentra mucho mejor, de hecho, ha retomado algunas de sus rutinas y compromisos. Eso sí, sin separarse de su 'princesa'.

Madre e hija han hecho su primera sesión de fotos y el resultado no puede ser más adorable. "Foto favorita de siempre", ha escrito Alice junto a estas imágenes tan bonitas. La fundadora de las marcas Masqmai y ĀKALA STUDIO posa ante la cámara tumbada en la cama con su hija durmiendo plácidamente sobre su espalda. La sonrisa de Alice lo dice todo y el brillo de sus ojos demuestra que no puede estar más feliz con su pequeña.

"Las más lindas del mundo", ha dicho la actriz y modelo argentina Oriana Sabatini, que además es la madrina de Bella. También le han mostrado todo su amor Hiba Abouk, Sandra Garal, Miriam Rodríguez, Melissa Jiménez, Marta Carriedo, Coral Simanovich... "Todo vale la pena", ha comentado Daniella Semaan, mujer del futbolista Cesc Fábregas haciendo referencia a los complicados momentos que vivió tras el parto, cuando tuvo que ser ingresada en la UCI.

"Yo me encuentro mejor, pero lloro muchísimo todavía. Estoy muy sensible, todo lo típico del posparto, pero estoy empezando a andar y a hacer la vida de antes", decía Alice días después de dar a luz. La mujer del jugador del Atlético de Madrid Álvaro Morata solo tuvo palabras de agradecimiento por todas las muestras de cariño que había recibido. "Habéis estado muy pendientes. He recibido muchos regalos que me han llenado el corazón, muchas gracias", dijo emocionada.

En casa, además, Alice cuenta con el amor incondicional de su marido y de sus tres hijos, que no pueden estar más felices con su hermanita. Los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años, y Edoardo, de dos, están haciendo de perfectos hermanos mayores, llenando a la pequeña Bella de muchos mimos y atenciones.

Vuelta a la rutina

Como decíamos, Alice Campello ha ido poco a poco retomando algunos compromisos de su agenda y esta semana la hemos visto haciendo sus primeras reuniones tras ser mamá por cuarta vez. La influencer ha vuelto a ponerse manos a la obra con su equipo para preparar todo lo que está por venir con sus marcas de belleza y de ropa. Mientras su mamá trabajaba, Bella, que iba muy guapa toda vestida de rosa, estaba completamente dormida en su regazo.