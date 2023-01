¡Besos y muchos te quiero! Los hijos de Alice Campello protagonizan un tierno momento cuidando de su hermanita

Loading the player...

¡La pequeña Bella no puede tener mejores cuidadores! Los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años, y Edoardo, de dos, están ejerciendo como hermanos mayores cuidando a la pequeña y a su madre. Alice Campello y Álvaro Morata no pueden estar más orgullosos de sus hijos. Tras un parto complicado que llevó a la modelo a la UCI, ahora se recupera poco a poco rodeada de su familia. A su regreso a casa, sus pequeños la estaban esperando para darle la bienvenida. Alice ha compartido un precioso video donde aparecen sus 'hombrecitos' dando muchos besos a Bella. La mujer del futbolista se ha muerto de amor con el momento que han protagonizado sus hijos: ¡Le han prometido a Bella cuidarla siempre! ¿Quieres ver cómo ha sido este instante tan tierno que ha compartido Alice Campello? Dale al play y no te lo pierdas.

