El precioso momento en que Bella, hija de Alice Campello y Álvaro Morata, conoce a sus padrinos

¡La pequeña Bella Morata ya ha conocido a sus padrinos! Los elegidos para desempeñar tan importante papel en la vida de la benjamina de Álvaro Morata y Alice Campello, que nació el pasado nueve de enero, son el futbolista Paulo Dybala y su pareja Oriana Sabatini, que forjaron una bonita amistad con la modelo italiana y el deportista durante las temporadas que este último jugó en las filas de la Juventus de Turín.

Precisamente, a las pocas horas de llegar al mundo, la actriz argentina dedicaba a la niña estas bonitas palabras en sus perfiles sociales. "No puedo creer que, no solo nació esta belleza de personita, sino que tengo el privilegio de llamarla ahijada". De la misma manera, se deshacía en halagos con sus progenitores. "No saben cuanto los adoro y me emociona ser parte de su vida en un momento tan lindo como este, Bella, todavía sos muy chiquita, pero ya te vas a dar cuenta de los papás que te tocaron". Este lunes se han encontrado más allá del mundo virtual como se puede apreciar en las tiernas fotografías que la intérprete ha compartido, en las que ella y el delantero de la Roma tienen a la bebé en brazos y le hacen caricias para que descanse mejor.

Alice ya se recupera en casa

Otra de las buenas noticias de esta primera cita entre Bella y sus padrinos es que demuestra que Alice se encuentra mucho más recuperada y que ya descansa en casa después de tener que estar ingresada en la UCI por sufrir algunas complicaciones derivadas del parto. Una mejoría que también le permite retomar su agenda social, puesto que ha disfrutado de una deliciosa y animada comida junto a Paolo y Oriana en un restaurante.

No cabe duda que en gran parte este progreso se debe a los excelentes cuidados que está recibiendo por parte de sus otros tres hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo (4) y Edoardo (2) que se han convertido en los mejores "enfermeros" de su madre y su hermanita pequeña a la que han recibido en su hogar con los brazos abiertos. A buen seguro, que, en poco tiempo, Bella se une a sus curiosos juegos y travesuras llenando su casa de más risas y alegría. Por su parte, Álvaro Morata también ha estado en todo momento al lado de su esposa, dándole todo su cariño y declarando la admiración que siente por su valentía ante esta dificultad. "Eres una luchadora y un ejemplo para mí".

