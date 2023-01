El tierno gesto que Álvaro Morata dedicó a su hija Bella tras marcar un gol

Está contento y es un papá orgulloso. El futbolista Álvaro Morata demostró eso precisamente en su último partido, en el que el Atlético de Madrid, su equipo, se enfrentaba al Valencia en la fase de cuartos de final de la Copa del Rey. Resultaron ganadores los rojiblancos gracias a dos goles, uno de ellos de Álvaro, que aprovechó la ocasión para acordarse de alguien a quien adora: su hija recién nacida Bella. En un gesto muy gráfico, se metió un dedo en la boca, simulando esa costumbre que tienen los bebés de chupar sus pequeñas manitas, enviando así un silencioso y cariñoso mensaje a los suyos antes de ser vitoreado por sus compañeros de equipo.

La pequeña Bella, la única niña que han tenido el jugador y la modelo, que son padres ya de tres chicos, Ale, Leo y Edo, de cuatro y dos años respectivamente, nació el pasado 9 de enero. Aunque el parto salió bien, poco después la modelo italiana empezó a tener complicaciones y los médicos decidieron trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos. Según el futbolista, fueron “los peores” días de su vida por la preocupación que sentía por la salud de su mujer y su niña. La propia Alice compartía, tras abandonar la citada unidad hospitalaria, unas preciosas imágenes con su pequeña: un vídeo en el que se veía a la recién nacida conocer a sus hermanos mayores, que le traían una rosa cada uno. En estos tiernos momentos se ve a los niños dando el chupete, paseando y haciendo caricias a su hermanita.

Además de agradecer entonces los cuidados médicos que recibió durante su ingreso, envió Alice también un mensaje a su marido, que no se separó de ella. "Eres el amor de mi vida... el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das... me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo", añadía. Reconocía la modelo de 27 años que “habían sido días con muchas emociones diferentes que aún estaba asimilando”. La pareja ya está en casa con su niña, a la que ya han conocido sus padrinos el futbolista Paulo Dybala y su pareja Oriana Sabatini, que forjaron una bonita amistad con la modelo italiana y el deportista durante las temporadas que este último jugó en las filas de la Juventus de Turín.

Alice y Álvaro renovaron sus votos el pasado verano, poco antes de anunciar que estaban esperando su cuarto hijo. Estaban deseando que fuera una niña tras el nacimiento de sus tres hombrecitos, y su anhelo se cumplió con la llegada de Bella. La familia está establecida en Madrid después de que el futbolista volviera al Atlético tras dos años cedido en la Juventus de Turín, donde precisamente se conoció el matrimonio en 2016. Según ha contado la empresaria de Masqmai, desde el principio lo suyo fue muy en serio, buena muestra de ello es que solo ocho meses después el delantero le pidió matrimonio a la modelo. La boda se celebró el 17 de junio de 2017 en un enlace de película que tuvo como escenario la romántica Venecia.