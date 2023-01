Travis Barker y Álvaro Morata se suman a la moda de tatuarse para homenajear a sus chicas

Loading the player...

Esta no es la primera vez que Travis Barker le dedica un tatuaje a su esposa, Kourtney Kardashian; cuando la pareja comenzó su relación hace dos años, el baterista se tatuó el nombre de su chica en el pecho y la frase 'Te amo' en el antebrazo. Ahora, el marido de Kourtney Kardashian ha dado un paso más y ha decidido tatuarse los ojos de su mujer en su muslo derecho. Pero, el músico no es el único que se ha inspirado en el amor que siente por su pareja para hacerse un tatuaje; el futbolista Álvaro Morata ha querido recordar para toda la vida la valentía que demostró su pareja, Alice Campello, tras permancecer en la UCI debido a las complicaciones surgidas después de nacer su hija Bella y tatuarse unas palabras con gran significado para los dos. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

¡Con solo 13 días de vida! La niña de Alice Campello y Álvaro Morata ya es fan del Atleti y visita el Metropolitano

Kourtney Kardashian sorprende con nuevas fotos de su boda