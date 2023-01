¡Con solo 13 días de vida! La niña de Alice Campello y Álvaro Morata ya es fan del Atleti y visita el Metropolitano

Nació el pasado 9 de enero y ya es una más de la familia rojiblanca. Con solo trece días de vida, la hija de Alice Campello y Álvaro Morata empieza a "sentir los colores" y se convierte en una de las aficionadas más precoces que ha tenido nunca el Atlético de Madrid. "¡No me puedo sentir mas orgulloso! ¡Primer partido de Bella! Os amo con locura", decía con emoción el futbolista nada más acabar el partido en unas palabras dirigidas a su mujer y su bebé.

La modelo italiana había llevado a su niña al Metropolitano y la vestía para la ocasión con la camiseta de los colchoneros. Como mandan los cánones, tenía grabado su nombre en la espalda de la prenda y llevaba el dorsal número 19 que luce su padre sobre el terreno de juego. En brazos de su mamá, completaba su vestimenta con un gorrito y un mono para no pasar frío. La pequeña, que resultaba adorable a ojos de todo el mundo, aparecía durmiendo plácidamente en una de las imágenes ya que todavía es muy pequeña.

Fue una tarde redonda e inolvidable para toda la familia, ya que la presencia de Bella en el estadio supuso un verdadero talismán para su padre. El conjunto local se medía al Real Valladolid en la decimoctava jornada de Liga, encuentro que ganaron los pupilos de Simeone por un resultado final de tres a cero y donde, precisamente, fue Álvaro Morata quien abrió el marcador. El delantero, que se mostraba eufórico tras lograr el tanto, miró a la zona de la grada donde estaban sus seres queridos para mandarles un beso y dedicarles su gol.

Bella sigue de esta forma los pasos de sus hermanitos, los mellizos Alessandro y Leonardo (4) y Edoardo (2), que también suelen apoyar cada semana a su papá en las instalaciones del club cada vez que este salta al césped. Por su parte, Alice Campello está cada día más recuperada de las complicaciones que tuvo tras dar a luz y la obligaron a pasar por la UCI. Tras recibir el alta médica y volver a casa con los suyos, la influencer intenta hacer vida normal lo más rápido posible y no perder las buenas costumbres.

Este viernes, Alice daba la última hora sobre cómo se siente y reconocía que "me encuentro mejor, pero lloro muchísimo todavía. Estoy muy sensible, todo lo típico del posparto, pero estoy empezando a andar y a hacer la vida de antes". De la misma manera, se mostraba muy agradecida por todas las muestras de cariño que le habían hecho llegar. "Habéis estado muy pendientes. He recibido muchos regalos que me han llenado el corazón", decía.

La modelo de 27 años también reflexionó sobre la importancia de donar sangre, admitiendo que "muchas veces no te das cuenta de las cosas hasta que te pasan", apuntaba. "Os ánimo muchísimo a todo el mundo, porque es un pequeño gesto que salva a muchas personas", subrayaba. De hecho, la esposa del futbolista ha asegurado que se unirá a esta acción solidaria tan pronto como pueda y será una de las primeras cosas que haga cuando se vea del todo bien.

