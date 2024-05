Las duras palabras de Rosario Mohedano tras el abrazo de Jorge Javier Vázquez con su madre, Rosa Benito

Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito se han reencontrado en el plató del programa De Viernes años después de la marcha de la ganadora de Supervivientes de la cadena de Mediaset. Polémicas aparte, ambos se saludaron muy cariñosos: "Nuestra relación es invierno total, pero, si ella quiere, nos damos dos besos", dijo el presentador. Y siguió explicando que: "Nosotros hemos tenido momentos maravillosos. Supervivientes, que fue el año que tú empezaste, fue magnífico. Sálvame y Deluxe fueron momentos de reírnos, lo pasábamos muy bien". Ninguno de los dos se quiso parar a recordar los momentos más amargos y se fundieron en un abrazo, momento que levantó los aplausos del público del plató. Sin embargo, este gesto de reconciliación parece no haber gustado del todo a Rosario Mohedano, la hija de Rosa, a la vista de los comentarios que ha hecho a través de sus redes sociales.

La indirecta de 'Chayo'

La hija de Amador Mohedano ha querido dejar por escrito: "Hay gente de todo tipo... Inclusive hay gente que no aprende de las experiencias que la vida te pone enfrente y en 5 minutos tira por tierra la lucha emocional, personal y laboral que durante años has soportado", escribió Chayo en sus redes sociales. Y continuaba: "No soy falsa... por eso no encajo en este mundo de mierda. No me gusta la gente falsa ni la gente egoísta que solo mira por su culo", añadió. Unas duras palabras que Rosario no ha dirigido a nadie en concreto. Quizás sean para el presentador o quizás un reproche a su madre.

Rosario y su relación rota con el mundo 'Sálvame'

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano lleva años llevando una relación no del todo amistosa. La sobrina de la desaparecida Rocía Jurado participó esporádicamente en el programa pero rompió todo contacto con la productora al sentirse 'atacada' tal y como ha declarado en varias ocasiones. Pese a todo, su madre, Rosa Benito continuó colaborando en el espacio, a pesar del malestar de su hija, hasta que finalmente no pudo más y también abandonó el formato y rompió relación con el presentador y prácticamente todos los colaboradores. Ahora parece que la reconciliación ha llegado.

Una familia feliz

Rosario, que se había convertido en las últimas semanas en el centro de la noticia después de que su ex Antonio Tejado, padre de su hijo mayor, haya sido ingresado en prisión provisional como el supuesto cerebro de la trama del robo en casa de María del Monte y otras viviendas de lujo en Sevilla; vuelve a estar de actualidad. La hija de Amador Mohedano y sobrina de Rocío Jurado ha optado por el silencio sobre la detención y posterior ingreso en la cárcel del que fuera su pareja entre los años 2007 y 2009 y con el que tuvo un hijo que ahora tiene 15 años. Pese a la complicada relación que siempre existió entre ambos a raíz de su ruptura, no cabe duda que son momentos muy difíciles para Rosario Mohedano y su hijo adolescente, pero que afrontan unidos y junto al resto de su familia con la que forman una piña.