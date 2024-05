Céline Dion se va de concierto con los hombres de su vida: así de cambiados están sus tres hijos

Desde que le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, Céline Dion tuvo que cambiar sus prioridades. La artista, que tiene problemas de movilidad debido a dicha enfermedad, ha limitado sus apariciones públicas y se ha bajado de los escenarios, concentrándose en las terapias físicas y vocales que la ayudan a mejorar su calidad de vida. Tendrá que lidiar con esta dolencia toda su vida, pero como asegura aún mantiene la esperanza en que aparezca una cura. En este camino, nada fácil para quien ha sido uno de los animales escénicos más importantes de las últimas décadas, la intérprete ha encontrado importantes aliados y cómplices.

Sus tres hijos, René Charles, de 23 años, y los mellizos Eddie y Nelson, de 13, se han convertido en su mejor medicina. No se separan de su madre que, aunque no suele aparecer en público, en las escasas ocasiones que lo hace está acompañada por ellos. Ha sido así en el último plan de la artista, que ha sido acudir al concierto que han dado los Rolling Stones en Las Vegas. Mick Jagger ha posado con Céline entre bambalinas del show que dio en el Allegiant Stadium, un espectáculo que Céline calificó de increíble. Quiso además agradecer al artista el que les recibiera con tanto cariño. "¡Nos tienes rockeando!" escribió con simpatía la artista en sus perfiles. Se puede ver a los mellizos muy mayores y cambiados, pues han decidido lucir barba igual que su hermano mayor.

El primogénito de la intérprete de My Heart Will Go On está siguiendo los pasos profesionales de sus padres en la industria del espectáculo. En 2021, René debutó como cantante bajo el nombre artístico de Big Tip con un disco de rap con letras autobiográficas. Además, fue el encargado de acompañar a la vocalista en la gala de los premios Grammy 2024 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles donde entregó a Taylor Swift el galardón en la categoría mejor álbum del año.

"Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo que me brindan mis hijos, familia, seres queridos y todos mis fans" ha dicho la intérprete sobre esta etapa de su vida. Además de los tres hijos que tuvo con René Angélil, cuenta con los cuidados de sus hermanas, que han emprendido este camino junto a ella. Los últimos años no han sido fáciles para la cantante que en 2016 dijo adiós al músico, el gran amor de su vida. Angélil murió a los 73 años a causa del cáncer que padeció durante años. Dejó un gran vacío en la artista pues fue su amigo y compañero de vida durante más de 20 años.

Se enfrenta ahora Céline, de 55 años, a una complicada etapa después de que le diagnosticaran el síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune la ha bajado del escenario. "Como muchos de ustedes saben, fui diagnosticada en otoño de 2022. Tratar de superar este trastorno está siendo una de las experiencias más duras de mi vida, pero sigo convencida de que algún día volveré a los escenarios y llevaré una vida lo más normal posible. Quiero enviar ánimos a todos aquellos que también estén afectados. Nosotros podemos" ha asegurado. La artista ha contado las dificultades a las que se enfrenta en un documental titulado I am Céline Dion, que se podrá ver en Amazon Primer Video.