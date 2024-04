Joaquín Torres abandona el hospital entre signos de victoria, pero sin su marido Raúl Prieto

Joaquín Torres ha recibido el alta hospitalaria después de ocho días ingresado por una infección en los huesos por la que tuvo que ser nuevamente operado. El arquitecto, que ha tenido que someterse a cinco operaciones en estos últimos meses debido a sus problemas de cadera, abandonaba el hospital bajo el signo de victoria y con una gran sonrisa. "Estoy muy feliz, estoy pletórico. No sabéis lo que es esto, no os imagináis. Agradezco muchísimo el cariño, porque es alucinante. Me siento Rambo", señalaba al programa Y Ahora Sonsoles, cuando se disponía a regresar a su hogar.

El arquitecto que diseñó la lujosa urbanización La Finca salía del hospital en silla de ruedas ayudado por su hermana Maite y pronto se ponía en pie para seguir su camino ayudado de unas muletas y dando muestras de su recuperación, pero sobre todo de su alegría. "El día que me dijeron que tenía infección de huesos me puse a llorar como un niño pequeño y hoy me pondría a bailar", aseguró el marido de Raúl Prieto. "Ha sido un caos, pero sobre todo quiero agradecer a la vida y a Ángel Villamor que gracias a él estoy curado. Él estaba convencido de que yo tenía una infección de huesos. Al final tenía razón, se me había instaurado en las placas que me colocaron el 12 de diciembre y no se detectaban'', apuntaba.

Han sido cuatro meses de muchísimo dolor desde que sufriera un accidente de moto y que por fin ha desaparecido gracias a su médico de confianza. La última intervención ha ayudado a evitar un problema mucho mayor. "Podría haber causado incluso un cáncer de huesos y hubiera pervertido la prótesis. Podría haber sido una amargura porque todo el mundo decía que no había nada, ni los análisis. Pero mi médico pidió por precaución unos cultivos y ahí se detectó un virus muy complicado'', reconoció.

-Joaquín Torres denuncia que uno de sus hermanos robó a sus padres

Torres se encuentra mucho más animado después de una temporada muy difícil, en la que no solo sufrió un accidente, sino que también perdió a su madre, vivió un duro enfrentamiento con su hermano y tuvo una crisis sentimental con su marido, Raúl Prieto. El arquitecto se sinceró en el pódcast Drama Queen y llegó a reconocer que al no encontrarse bien anímicamente no está portándose bien con su marido. "Lo estamos pasando mal como pareja, no estoy a la altura y Raúl no sabe cómo ayudarme, ya no puede dar más... Es el amor de mi vida, pero yo ahora necesito curarme, todo lo demás es secundario", decía. "Tengo que curarme yo para dar a mis hijos y a Raúl. Me duele muchísimo. Sé que no estoy a la altura pero es que no puedo". Raúl Prieto en estos momentos está al frente del programa Supervivientes 2024 y no estuvo con él en su salida del hospital, veremos qué ocurre en las próximas semanas si todo se ha solucionado entre la pareja. De cualquier modo, Joaquín Torres aprovechaba la ocasión a las puertas de la clínica. para dedicarle unas preciosas palabras a su hermana Maite. ''Mi hermana lo es todo".