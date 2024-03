Joaquín Torres habla del bache que atraviesa su matrimonio con Raúl Prieto

No están siendo días nada fáciles para Joaquín Torres. En pleno duelo por la muerte de su madre, a la que estaba muy unido y de quien se despedía con mucho dolor el pasado 2 de marzo, el arquitecto contaba entre lágrimas los detalles del conflicto familiar con uno de sus hermanos por la herencia de sus padres, que a pesar de que amasaron una gran fortuna, se enfrentaron a una complicadísima situación económica y a muchas deudas por la mala gestión de uno de sus hijos, Julio. Del drama familiar hablaba en el programa Y ahora Sonsoles, y señalaba, además, que tiene que volver a pasar por quirófano tras el accidente de moto que tuvo en diciembre, en el que se fracturó la pelvis y el antebrazo, además de padecer una lesión pulmonar y de hígado.

La difícil situación en la que se encuentra ha afectado en su matrimonio con Raúl Prieto, como él mismo contaba. El arquitecto llegó a reconocer que al no encontrarse bien anímicamente no está portándose bien con su marido. "Lo estamos pasando mal como pareja, no estoy a la altura y Raúl no sabe cómo ayudarme, ya no puede dar más... Es el amor de mi vida, pero yo ahora necesito curarme, todo lo demás es secundario", señalaba el arquitecto de la casa de Tamara Falcó que atraviesa su peor momento. "Tengo que curarme yo para dar a mis hijos y a Raúl. En este momento estoy siendo egoísta, incluso con Raúl, que acaba de estrenar un programa [Supervivientes 2024]. Le digo: 'No me importa nada'", cuando hace referencia a algo del espacio, circunstancia que lamenta y se siente apenado por ello.

Apenas un año ha pasado desde que celebraran su boda celebrada en Sevilla. Joaquín Torres y Raúl Prieto pronunciaron el 'sí, quiero' en mayo de 2023 en una celebración a la que asistieron numerosos rostros conocidos como Belén Esteban, Rocio Carrasco, Terelu Campos, Emma García y Carlota Corredera, entre muchos otros. El director de Supervivientes siempre ha sido el máximo apoyo del arquitecto y, más ahora, que todavía se recupera de las secuelas que le dejó el accidente de moto que sufrió en diciembre. De hecho a principios de este mes le vimos acudir a la capilla ardiente de su madre en silla de ruedas, empujada por su marido, Raúl Prieto, a la espera de volver a tener que ser operado."Me tengo que operar por tercera vez y tengo muchísimo dolor corporal y hasta que no me operen no dejará de dolerme", señalaba Torres, que se tuvo que someter previamente a una intervención "muy compleja" que duró ocho horas y media.

El próximo 18 de marzo Joaquín Torres asistirá al funeral que ha organizado por su madre en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en la calle Sacramento, de Madrid, a las seis de la tarde.