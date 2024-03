Joaquín Torres denuncia que uno de sus hermanos robó a sus padres

El pasado 2 de marzo el arquitecto Joaquín Torres anunciaba la triste muerte de su madre, a la que estaba muy unido. Un dolor al que se une el disgusto por el conflicto familiar que le enfrenta a uno de sus hermanos, Julio Torres. Una cuestión delicada sobre la que se pronunciaba a través de un comunicado firmado el día 6 de marzo junto a sus otros dos hermanos Mayte y Andrés, en el que explicaban la situación en la que se encontraban sus padres. En estas líneas los tres hermanos acusan a Julio de "mala praxis en la gestión de las empresas familiares", una situación que les ha dejado con importantes deudas. El comunicado señala lo siguiente:

"La familia Torres Verez (Joaquín, Mayte y Andrés) tras el fallecimiento de Dña. Joaquina Verez Vivanco quiere comunicar: Nuestro hermano Julio Torres Verez en virtud del apoderamiento otorgado y la administración de las sociedades familiares ha actuado bajo una mala praxis en cuanto a la gestión de estas, así como en cuanto a la gestión de las relaciones personales con los miembros de la familia Torres Verez.

Al margen del grave incumplimiento de las mínimas obligaciones que un hijo debería tener para con sus padres, máxime cuando tenía el conocimiento pleno del delicado estado de salud que vienen arrastrando nuestros padres desde el año 2021, debemos sumar la derivación hacia nuestros padres de la responsabilidad de los actos desarrollados por él ante las distintas Administraciones Públicas y Privadas. Ello se consuma en una querella presentada en el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid (diligencias previas procedimiento abreviado 111/2022) contra nuestros padres. En esta querella Julio Torres ataca directamente a nuestros padres y requiere formalmente prisión para ambos" señalan en el comunicado, que añade que los tres hermanos quieren poner de manifiesto la gravedad de la situación que atraviesan.

"En la actualidad, Julio Torres Verez ha solicitado su reingreso como Letrado de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Cultura. Hecho que queremos hacer constar para que desde Transparencia y Presidencia adopten medidas de revisión e investigación del cargo. Todo ello ha conllevado la redacción del presente comunicado para conocimiento de los medios haciendo pública la gravedad de la situación familiar la cual atravesamos. Todo lo manifestado es notorio y demostrable con pruebas que acreditan lo expuesto.

Los ingresos y el patrimonio de las sociedades familiares han sido derivados a supuestos testaferros. Desde la familia Torres Verez se han interpuesto una serie de querellas cuyo objetivo es recuperar el control de las compañías y patrimonio familiar destruido por Julio Torres Verez" concluye el documento.

Se celebrará un funeral en memoria de su madre la próxima semana

Tras hacerse público este comunicado, el arquitecto ha aclarado a Semana que no se trata de "una guerra de hermanos". "Esto es contra su madre y su padre. Mi madre no pudo soportar el dolor que suponía todo esto. Arrebató todo el dinero a mis padres, les dejó en la indigencia absoluta" aclara, añadiendo que ha sido él quien ha pagado sus gastos y ha ayudado a sus padres. Destrozado por la pena recuerda lo mucho que afectó esta situación a su madre en los últimos años. "Imagínate que dejas a tu hijo la administración única de todos tus bienes y descubres que te ha robado. Que te ha dejado sin nada (...) Mi madre se murió diciendo que no quería ver a Julio. Te imaginas este dolor tan terrible… Mis padres ya perdieron un hijo con 28 años, de sobredosis. Mi madre no se merecía este final". Su padre, que aún vive, tiene 88 años.

Mientras llora aún la pérdida de su madre, que le ha dejado un gran vacío, el arquitecto ha decidido hacer pública la situación que atraviesan, que ya se está tratando judicialmente. Lamenta el arquitecto la lentitud de la justicia que solo le ha permitido recuperar la gestión del 20 por ciento de las empresas de sus padres. Según explica Torres, su intención es hacer público un conflicto judicial que dura ya tres años y en el que él seguirá peleando en memoria de su madre. Para recordarla celebrarán un funeral el próximo lunes 18 de marzo a las 20.00 horas en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en la calle Sacramento, de Madrid.

Los padres de Joaquín Torres son Joaquina Verez Vivanco y Juan Torres Piñón, que fue socio de Florentino Pérez en la constructora ACS y uno de los hombres más ricos de España. Julio Torres, hermano del arquitecto, ya está implicado en un proceso judicial por un proyecto energético en el que confiaron varios inversores, que luego se querellaron contra el empresario (en 2015).

En esta triste situación Joaquín Torres tiene a su mejor apoyo en Raúl Prieto, el director de Supervivientes con el que contrajo matrimonio en mayo del año pasado. El fundador del estudio de arquitectura A-cero, en el que tiene como socio a Rafael Llamazares, afronta esta durísima pérdida en medio de su proceso de recuperación tras el accidente de moto que sufrió el pasado diciembre y en el que se fracturó la pelvis y el antebrazo además de padecer una lesión pulmonar. Torres, que es padre de dos hijos, se tuvo que someter a una intervención "muy compleja" que duró ocho horas y media. Por ello acudió a despedir a su madre en la capilla ardiente, donde estuvo arropado por numerosos amigos, en silla de ruedas. "Exactamente mi vida se fue un poco con ella. Le prometí que se podía ir tranquila, que yo estaba preparado, y que me ocuparía de mi padre hasta el último aliento. Siento tal vacío que no sé si podré cumplir lo prometido" le escribió en una sentida carta de despedida a su madre.