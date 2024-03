Joaquín Torres, arropado por su marido y sus amigos en el último adiós a su madre

Son momentos muy difíciles para Joaquín Torres, quien siente un enorme vacío con el fallecimiento de su madre, un duro varapalo que llega dos meses y medio después de ser operado por las lesiones sufridas en un accidente de tráfico. Fue el propio arquitecto quien comunicó la triste noticia el 2 de marzo y horas después acudió al tanatorio madrileño de Pozuelo de Alarcón para decir adiós a la que consideraba uno de los grandes pilares de su vida. Durante la capilla ardiente contó con el apoyo de numerosos amigos y no le dejó solo ni un momento Raúl Prieto, el director de Supervivientes con el que contrajo matrimonio en mayo del año pasado.

En las inmediaciones del tanatorio, Torres fue fotografiado con semblante muy serio y sentado en una silla de ruedas empujada por Raúl Prieto, su apoyo incondicional. También recibió el abrazo de muchos rostros televisivos con los que ha forjado una gran amistad debido al trabajo de su esposo y a su paso por Sálvame, programa donde tuvo su propia sección y en el que se creó una segunda familia. Terelu Campos, David Valldeperas, Carmen Borrego y Kike Calleja quisieron estar a su lado en esas delicadas horas. Estos dos últimos, que acudieron acompañados por sus respectivas parejas, José Carlos Bernal y Raquel Abad, contaban entonces las horas para poner rumbo a Honduras.

Durante el sepelio, que se desarrolló en la más estricta intimidad, el arquitecto y excolaborador televisivo estuvo acompañado por el matrimonio formado por Carlota Corredera y su marido Carlos de la Maza, quienes se conocieron trabajando en Sálvame, donde ella comenzó como directora antes de dar el paso de ponerse frente a las cámaras. La presentadora mantiene una estrecha amistad con Torres y Prieto que se mantiene más allá del universo televisivo. De hecho, ejerció como testigo en la boda de la pareja.

La carta de despedida de Joaquín Torres a su madre

Joaquín, que considera que su mundo es otro y se ha apagado sin remedio al perder a su madre, escribió para ella una emotiva carta que reproducimos a continuación: "Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor. Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado, que nada ni nadie podrá superar”.

El fundador del estudio de arquitectura A-cero, en el que tiene como socio a Rafael Llamazares, explicó a sus seguidores que este proceso de duelo le mantendría alejado de las redes sociales durante un tiempo. Cabe recordar que además esta pérdida coincide con su proceso de recuperación tras el accidente de moto que sufrió en diciembre y en el que se fracturó la pelvis y el antebrazo además de padecer una lesión pulmonar. Torres, que es padre de dos hijos, se tuvo que someter a una intervención "muy compleja" que duró ocho horas y media.