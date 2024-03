Joaquín Torres, roto de dolor tras la muerte de su madre, le dedica una conmovedora carta

Joaquín Torres (52) ha sufrido una dolorosa perdida. No hace ni 24 horas que el arquitecto anunciaba la triste noticia del fallecimiento de su madre a través de su perfil público junto a una instantánea juntos: "Se ha ido esta mañana rodeada de amor, y una parte de mí se ha ido junto a ella". Este domingo, le ha dedicado unas preciosas palabras cargadas de sentimiento a la que fuera, como él la define, su mundo: "Mi casa, mi calle. Mi mundo se apagó sin remedio. Amarillos, naranjas, azules, verdes que se han transformado en tonos sin vida".

El arquitecto ha continuado abriendo su corazón y explicando lo importante que era su madre para él: "Exactamente mi vida se fue un poco con ella. Le prometí que se podía ir tranquila, que yo estaba preparado, y que me ocuparía de mi padre hasta el último aliento. Siento tal vacío que no sé si podré cumplir lo prometido". Una carta que ha finalizado dando las gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido: "Desde aquí y ahora, gracias".

No era la primera vez que la madre de Joaquín Torres caía enferma. El propio diseñador, que sufrió un grave accidente el año pasado, ya anunció hace dos meses que su madre no gozaba de muy buena salud en los últimos tiempos e, incluso, recordamos que tuvo que modificar uno de sus planes más importantes para estar con ella: su luna de miel con su marido, el director de televisión Raúl Prieto, porque para él, su madre siempre ha sido su prioridad.

Fue la tarde del sábado 2 de marzo cuando Joaquín Torres anunció su fallecimiento: “Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor. Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo”. A pesar del dolor que siente por su pérdida ha confesado que sabe que tiene que aprender a vivir sin ella: “Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo”.

También ha querido pedir respeto y tiempo para recomponerse y poder volver a ser él, ya que en estos instantes tan duros, el dueño del estudio de arquitectura A-Cero, se está refugiando tanto en su marido como en sus hijos: “Quería haceros partícipes a todos de mi gran perdida y pediros un poco de paciencia para que vuelva a estar con vosotros”.

El fallecimiento de su hermano

No es la primera pérdida de un familiar que afronta. Joaquín tuvo que soportar el doloroso fallecimiento de su hermano, de cuya muerte, siempre se ha echado la culpa: "Durante años me he sentido muy culpable por la muerte de mi hermano Juancho a causa de las adicciones", explicaba en una entrevista en televisión. "Es muy difícil vivir con una persona así y yo no tenía la madurez para entenderlo. Cuando murió, me di cuenta de lo poco generoso que fui con él".

