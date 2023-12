Un emocionado Joaquín Torres muestra cómo está evolucionando el aparatoso accidente de tráfico que sufrió

Joaquín Torres no está despidiendo el año como se esperaba. El arquitecto está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida después de haber sufrido un grave accidente. El pasado 4 de diciembre, tuvo un altercado con su moto en la calle Alcántara de Madrid cuando regresaba a su domicilio en la capital, Joaquín continúa ingresado en el hospital y ha sido él mismo quien ha contado cómo avanzan sus lesiones.

“Me he decidido a hacer este vídeo porque estoy abrumado por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo desde mi accidente. Llevo varios días aquí, ayer me operaron, una intervención que ha durado unas ocho horas, muy compleja”, ha confesado muy emocionado el arquitecto, aún desde la camilla del centro donde continúa hospitalizado y aún sin fuerzas por la situación. Afortunadamente, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, Torres ha querido tranquilizar a sus más de 500 mil seguidores y ha asegurado que “se encuentra bien”. “Agradecer desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, a la sanidad pública en general… Me emociona muchísimo hablar de esto porque he comprobado lo injustos que somos la población con este sector. Gracias de verdad a todos. De verdad, que vuestro apoyo y mensajes me han servido muchísimo. Un abrazo enorme repleto de gratitud”, ha continuado diciendo con una voz quebrada por los sentimientos que guarda en su interior.

Un mensaje que se ha convertido en un alivio para sus familiares, amigos y personas que le quieren. Durante estos momentos tan complicados, su marido, Raúl Prieto, está siendo uno de los mayores pilares, ya que no le deja ni un segundo solo. Además de su compañero de vida, también han sido muchos los compañeros de profesión que han querido mandarle fuerzas al responsable de construir el edificio de viviendas de Tamara Falcó. Entre ellos, Roberto Brasero, Toñi Moreno, Chelo García Cortés o Jorge Cadaval. “Fuerza y muchísimo cariño, mi querido Joaquín”, escribía una de sus grandes amigas, Emma. Asimismo, en muy poco tiempo, la publicación que ha compartido no ha tardado en llenarse de miles de comentarios de todos sus seguidores, los cuales siguen todos sus pasos.

Un accidente de vuelta a su casa

Fue el propio Joaquín Torres quien publicó el pasado jueves, desde “su particular sala de despieces”, la noticia de que había sufrido un accidente con su moto. “Queridos seguidores, amigos. He querido publicar y compartir con todos vosotros este vídeo, pues fácilmente en breve se conocerá la noticia. El pasado lunes, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente. Desgraciadamente, aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos ‘invisibles’ para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%”, narró con un tono de voz débil. Asimismo, el marido de Raúl Prieto anunció que tenía la pelvis rota por varios sitios y el antebrazo fracturado, sumado a una lesión pulmonar y de hígado.