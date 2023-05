El momento más emotivo en la boda de Raúl Prieto protagonizado por el hijo de Joaquín Torres

Loading the player...

En la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres, celebrada el pasado fin de semana en Sevilla, no faltaron los momentos divertidos, pero tampoco los emotivos. Uno de ellos lo protagonizaron los hijos del arquitecto, nacidos durante sus once años de matrimonio con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas. El mayor de los dos, Álvaro, tomó la palabra pese a que, tal y como aseguró, no le gusta hablar en público. Pero esta, afirmó, era "una ocasión especial". Dedicó tanto a su padre como al exdirector de Sálvame unas preciosas palabras que hicieron que, incluso, Joaquín no pudiera contenerse y se pusiera en pie para acercarse al micrófono e intervenir demostrando su orgullo. Quien también se unió a Álvaro fue su hermano menor, Manuel. Subió con él en mitad de este discurso conmovedor pero con notas de humor en el que el joven explicó cómo habían vivido todos estos años desde que Joaquín les presentó a Raúl. Tal y como ha declarado el arquitecto: "Álvaro me volvió a dar una gran lección". Dale al play y no te lo pierdas.

