Alaska habla sobre la maternidad en el programa de Albert Espinosa: 'No estoy dispuesta' La artista ha respondido con sinceridad a la pregunta de por qué no ha tenido hijos en el espacio 'El camino a casa'

Más de dos décadas de amor, dos bodas y una vida en común tranquila y estable son el cóctel que convierte la relación de Alaska y Mario Vaquerizo en una de las más duraderas del panorama artístico. Su vida sentimental es precisamente uno de los temas a los que se refirió Alaska, de 60 años, durante el programa El camino a casa, espacio en el que Albert Espinosa hace que diversos rostros conocidos rememoren su infancia recorriendo el camino que les llevaba al colegio. Ha sido en este viaje en el tiempo cuando la icónica artista se ha referido a la maternidad, respondiendo directa y sincera a por qué no ha sido madre con Mario, de 49.

Mientras repasaban algunos cromos de títulos infantiles de su época como La hormiga atómica y Flipper, la cantante se confesaba entusiasmada. "Estas cosas me dan la vida" dijo mientras explicaba que le gustaba más el animal que el niño protagonista de la película. "De pequeña era de animales. Los niños no me gustaron nunca. Los niños de mi edad siempre me han parecido aborrecibles". Recalcó "hasta que he sido mayor", añadiendo que "tiene cariño por los niños", una frase que llevó a Albert Espinosa a preguntar por qué no ha tenido ella hijos.

"Porque no quiero ser madre. Una cosa es que te encanten los niños. Yo tendría un parvulario. Un parvulario para ir por las mañanas, verlos. Jugar con ellos, malcriarlos, y se los devuelvo a sus padres y que los críen. Porque a los niños hay que criarlos y yo no estoy dispuesta" dijo. Recordó a su madre y también a su abuela. "Mi abuela me malcriaba y ella me educaba" dijo sobre América, su madre, de origen mexicano y que tiene ya 94 años.

Más de veinte años juntos

Alaska es uno de los nombres más importantes de la música española y un icono del panorama artístico con sus diversos grupos (el actual es Fangoria). Cantante, presentadora, colaboradora, actriz y escritora, su historia de amor con Mario Vaquerizo, componente de las Nancys Rubias, comenzó cuando Mario tenía 25 años y ella, 36. Entonces él empezó a trabajar en la discográfica a la que pertenecía Alaska en aquel momento. Se encargaba Mario de promocionar su disco. "Yo jamás me enamoro de Olvido porque fuera Alaska. Me enamoro de la mujer. Yo era el promocionero de Alaska y la discográfica me encarga que lleve el lanzamiento del disco. El promocionero tiene una relación directa y personal y yo decía: 'Esta chica me gusta'", recordó Mario en El novato, programa de Joaquín Sánchez.

El 29 de noviembre de 1999 Alaska y Mario se casaron en Las Vegas en una ceremonia íntima, un sí quiero tras el que llegó una segunda boda el 27 de mayo de 2011. En esta segunda fiesta la pareja estuvo acompañada en el Hotel Emperador de Madrid por todos sus familiares y amigos. En el citado programa del jugador, la pareja compartía el secreto del éxito de su relación. "La pareja es un trabajo continuo. Cuando te enfadas con la pareja que tienes al lado es porque te importa", decía Mario.