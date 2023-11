¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es su secreto para llevar 25 años casados? Alaska y Mario se sinceran sobre su historia de amor

Alaska, de 60 años, y Mario Vaquerizo, de 49, forman una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo. Pese a llevar más de dos décadas juntos, siguen tan enamorados como el primer día. Pero... ¿cómo se conocieron? Según contaron en El novato, el programa de Joaquín, su historia de amor comenzó cuando Mario entró a trabajar en la discográfica a la que pertenecía Alaska en ese momento. La función del colaborador televisivo era promocionar el nuevo disco y se dejó la piel en ello. "Yo jamás me enamoro de Olvido porque fuera Alaska. Me enamoro de la mujer. Yo era el promocionero de Alaska y la discográfica me encarga que lleve el lanzamiento del disco. El promocionero tiene una relación directa y personal y yo decía: 'Esta chica me gusta'", recordó Mario.

En aquella época, el madrileño tenía una novia en Barcelona y Alaska, cada vez que les veía juntos, se ponía celosa. "Me di cuenta de que me gustaba. Mario tenía 25 años y yo 36", añadió la artista.

Su flechazo terminó en boda e 29 de noviembre de 1999. Se casaron en Las Vegas en la más estricta intimidad. Para Alaska fue un 'sí, quiero' perfecto, pero Mario quería una gran fiesta. El 27 de mayo de 2011 decidieron casarse de nuevo en el Hotel Emperador de Madrid con todos sus familiares y amigos presentes.

La ausencia más destacada y triste fue la de Ángel, el hermano mayor de Mario, que falleció años antes, el 8 de agosto de 2004, al ser atropellado por una ambulancia. Esta terrible pérdida marcó para siempre la vida del colaborador de Ana Rosa Quintana. "A partir de la muerte de su hermano, se convirtió en una persona menos paciente. Tiene menos paciencia no solo en lo íntimo, en casa, sino incluso a la hora de gestionar el trabajo... Él no era así... Le afectó... ", comentó Alaska. De hecho, la muerte de su hermano también dejó una importante huella en aspecto físico de Mario. "Tiene el cartílago de la nariz caído. Se le cayó cuando murió su hermano. Lo digo en serio, del sufrimiento que desprenden las carnes", señaló la artista.

El matrimonio abordó en El novato uno de los rumores que ha planeado siempre sobre ellos: la orientación sexual de Mario. "Cuando cuestionan mi sexualidad, en realidad están cuestionando a mi mujer. Yo encima lo fomento más, si me dicen

maricón empiezo a soltar una pluma... no lo veo un defecto, pero llega un momento que dices: 'La broma ya está bien'".

Por último, la pareja compartió con todos los espectadores el secreto de su éxito como marido y mujer. "La pareja es un trabajo continuo. Cuando te enfadas con la pareja que tienes al lado es porque te importa", manifestó Mario.