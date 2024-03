Mario Vaquerizo revela por qué no ha cumplido su sueño de ser padre

Olvido Gara, más conocida como Alaska, y Mario Vaquerizo forman una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo. Llevan juntos casi un cuarto de siglo y siguen tan enamorados como el primer día. Su historia de amor comenzó cuando el madrileño entró a trabajar en la discográfica a la que pertenecía la artista en ese momento. En aquella época, Mario tenía una novia en Barcelona, pero ya se sentía atraído por la artista. Alaska, por su parte, también tenía pareja, pero cada vez que veía a Mario con su chica se ponía celosa.

- Vicky Martín Berrocal celebra su cumpleaños en familia y cuenta cómo ha ido su escapada a Roma con Enrique Solís

Finalmente, se dejaron llevar por sus emociones y su flechazo terminó en boda el 29 de noviembre de 1999. Ese día se casaron en Las Vegas en la más estricta intimidad. De hecho, la madre de Mario se enteró del estado civil de su hijo por Terelu Campos, que anunció el enlace en Con T de Tarde, el programa que presentaba en Telemadrid. Para Alaska esa boda fue perfecta, pero Mario quería una gran fiesta. El 27 de mayo de 2011 decidieron casarse de nuevo en el Hotel Emperador de Madrid con todos sus familiares y amigos presentes.

Su matrimonio ha sido -y sigue siendo- muy cuestionado, pero ellos son completamente felices y así se lo ha trasladado Mario a Vicky Martín Berrocal en el espacio que conduce la diseñadora en Podium Podcast. "Ahora no me quiero morir. Estoy pleno, feliz. La madurez es lo mejor. Me encanta cumplir años", ha comenzado diciendo. También ha dejado claro que a él le gustan las mujeres y que nunca ha sido infiel. "Lo que más le ha dolido escuchar es que soy un trepa, que manipulo a mi mujer, que si soy maricón... A mí no me ofende que me lo digan, en realidad están infravalorando a mi mujer. ¿Qué es mi mujer? ¿Una muñeca a la que le hago trenzas? Me da mucha rabia el acoso cibernético porque mi madre lo lee y sufre", ha añadido.

- Mario Vaquerizo explica por qué ha comprado la casa de Bibiana Fernández

Asímismo, Mario ha compartido con todos los oyentes del podcast el principal motivo por el que no ha sido padre. "Porque mi mujer no tiene el instito maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía tener un hijo. A mí si me hubiera apetecido ser padre porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con mi mujer, yo no quería", ha explicado con total sinceridad. "Olvido no ha renunciado tanto porque lo tenía más claro. ¿Yo he renunciado un poquito? Pues quizás sí. Lo que pasa es que cuando yo hubiera tenido que ser padre con Olvido hubiera sido muy joven para tenerlo, por lo de la diferencia de edad, porque Olvido me saca 11 años, y tampoco va a ser la madre la abuela de la criatura", ha declarado entre risas.

Otra razón que le llevó a no tener descendencia fue no querer renunciar a su carrera artística. "No quería renunciar a la vida que tengo en la actualidad con las Nancys Rubias los fines de semana. Yo me he criado en un ambiente muy tradicional. Mi madre trabajaba en casa. Yo hasta los cuatro años no fui al colegio. Si yo tengo un hijo, se acaba todo eso", ha dicho.

- El refugio de Alaska y Mario Vaquerizo: una casa de campo a las afueras de Madrid

- Así es la original casa en el centro de Madrid en la que viven Alaska y Mario Vaquerizo

El gran patrimonio de Mario Vaquerizo

Durante su charla con Vicky Martín Berrocal, el líder de Nancys Rubias ha compartido detalles de su gran patrimonio, empezando por las seis casas que tiene en Gran Vía. "Yo venía de pequeño a los cines de Gran Vía y pasaba aquí el sábado. Antes no estaba tan globalizada y yo decía que quería tener un piso ahí. El primer piso me lo compré con Alaska y ahora tengo seis. Creo en el ladrillo", ha comentado entre risas.

Mario también ha comprado la portería del edificio en el que vive para convertirlo en su vestidor y su objetivo es adquirir todo el bloque con el paso del tiempo para construir un hotel. "Queremos quedarnos nosotros con la casita rosa y que el resto sea un hotel. Cuando tenga 80 años no voy a seguir con las Nancys Rubias, tengo que pensar en otras cosas. Es por la tranquilidad del futuro. Queremos el edificio y los dos locales de abajo", ha explicado el artista.