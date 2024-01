Premios Grammy 2024: cuándo son y todo lo que te interesa saber de la ceremonia

El Staples Center de Los Ángeles será el escenario la 66ª edición de los Premios Grammy donde los grandes artistas de la industria musical se reunirán para celebrar los galardones más importantes del sector. En la pasada edición, Harry Styles, Rosalía, Lizzo, Adele, Bad Bunny y Beyoncé fueron algunos de los artistas que se llevaron los gramófonos a casa. Este año, la lista de nominaciones incluye a artistas de la talla de Taylor Swift y Olivia Rodrigo. La única representación española en la fiesta de la música será la de Pablo Alborán, nominado a Mejor Álbum Latino por La Cuarta Hoja. Repasamos todas las claves de esta edición.

Todo sobre los Premios Grammy 2024



Cuándo es la ceremonia

La gala se celebrará este domingo 4 de febrero de 2024 a las 5 de la tarde, hora estadounidense. En España podremos verlo en directo a partir de las 2 de la madrugada del lunes 5 de febrero. La una de la madrugada para quienes lo sigan desde las Islas Canarias.

Dónde ver la 66ª edición de los galardones

En nuestro país podremos disfrutar de la gala a través de Movistar Plus+. HBO Max también tendrá un especial con doblajes al español. Desde la pequeña pantalla podremos ver la previa de la gala con entrevistas y material de los nominados, además del tradicional y esperado paseo de los artistas por la alfombra roja.

Presentador de los Grammy 2024

Por cuarto año consecutivo, el conductor de la gala será el presentador, escritor y cómico sudafricano, Trevor Noah. El atractivo conductor de la gala, de madre sudafricana ypadre europeo ha presentado numerosos programas de televisión, incluidos los premios de música, televisión y cine de Sudáfrica, y varias temporadas de su propio programa de entrevistas nocturno, Tonight with Trevor Noah. Ganador de un premio Emmy, fue nominado, entre otros premios, al Grammy por Mejor álbum de comedia por su stand-up especial Trevor Noah: Son of Patricia.

Actuaciones de la gala

Si hay algo que no puede faltar en la ceremonia más importante de la música son las actuaciones musicales. En esta edición la cantante Dua Lipa interpretará 'Dance The Night' y Billie Eilish hará lo mismo con su tema ‘What Was I Made For?'. Travis Scott, el ex de Kylie Jenner y padre de sus dos hijos, también actuará en el escenario del Staples Center de Los Ángeles.