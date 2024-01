Karol G, 'feliz y emocionada' por el nuevo proyecto que le une a Sofía Vergara y que ve la luz hoy

Karol G suma este último jueves de enero un nuevo éxito a su imparable carrera. A las puertas de soplar las velas de su 33º cumpleaños el próximo 14 de febrero, la alabada intérprete colombiana celebra el estreno de Griselda, la nueva serie que aterriza en Netflix este 25 de enero y que está producida y protagonizada por Sofía Vergara. En la ficción, de ocho capítulos, la cantante encarna a Carla, una exmeretriz que pasa de recorrer las calles de su país a trabajar como mula para Griselda Blanco, eje central de la historia, quien abandona Medellín para trasladarse hasta Miami acompañada de sus tres hijos y un kilo de cocaína: "Allí se convertirá en la implacable jefa de un próspero emporio de narcotráfico", reza la descripción de la página web. Precisamente en tierra estadounidense han coincidido ambas con motivo de la premier de la creación, donde han derrochado sintonía y complicidad junto al resto del elenco.

Karol G y Sofía Vegara, unidas en el debut actoral de la cantante

Radiante y enfundada en un imponente look de dos piezas de cuero e inspiración motera negro de pies a cabeza combinado con una estola de pelo a tono en contraste con el rubio platino de su melena infinita, Karol G ha desprendido alegría y entusiasmo en este exclusivo evento que ha tenido por escenario Miami arropada por sus compañeros horas antes del lanzamiento. "En la premier de Griselda… Feliz y emocionada de verme de nuevo con este equipo que me recibió con tanto amor, que me enseñó tanto y con el que pasé días tan increíbles", ha expresado a través de su perfil social, donde está cerca de alcanzar los 68 millones de admiradores.

Unas palabras cargadas de cariño en las que la estrella latina, que da el salto a la pantalla con esta producción, ha hecho especial mención a la estrella de Modern Family, con la que no ha dudado en abrazarse, demostrar admiración mutua y posar mano a mano a su paso por el photocall previo a la proyección, una conexión que traspasa la historia y puede palparse a través de las imágenes: "Gracias, mamasota, por la invitación. Es un honor acompañarte en este proyecto y deseo todo el éxito que merece", ha apuntado orgullosa, al tiempo que ha hablado maravillas de otros compañeros como Erick, Andy y Luis, con quienes trabajar ha sido un auténtico regalo. “Karol G para mí fue una sorpresa porque uno siempre piensa que alguien que no es actriz va a llegar y va a estar un poquito perdida o fuera de tono, o uno va a perder tiempo en las escenas, pero ella es superprofesional y lindísima", contó Sofía en una entrevista reciente con Carlos Ocha, a quien reveló que el papel elegido para ella fue "perfecto", de igual modo que la decisión de sumarla al catálogo de artistas protagonistas.

Un dulce momento profesional y personal para la Bichota

Esta incursión de Karol G en la industria audiovisual, que puede disfrutarse al completo en la plataforma de streaming desde este jueves, le llega en un gran momento a todos los niveles. Mientras que en el plano profesional puede presumir de haber agotado en tiempo récord las entradas para sus tres shows en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital tras el arrollador éxito de su último álbum, titulado Mañana será bonito, en el personal la Bichota está felizmente enamorada del compositor y productor Feid, de 31 años, con quien mantiene una relación sentimental desde el pasado verano. Si bien ambos llevan su historia de amor con suma discrección y hermetismo y han evitado dar explicaciones del amor que les une, se han dejado ver en contadas ocasiones compartiendo momentos de alegría y complicidad, como las fiestas navideñas, que fueron las primeras que pasaron juntos.

