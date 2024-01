Sofía Vergara aclara lo que busca en una pareja después de su divorcio de Joe Manganiello

La nueva temporada de El Hormiguero ha dado este lunes 8 de enero su pistoletazo de salida con Sofía Vergara como flamante invitada. Con motivo del lanzamiento de la nueva serie de Netflix que ella misma produce, Griselda, en la que encarna a la protagonista, una narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de la década de los setenta, la estrella de Modern Family se ha sentado en el plató de Pablo Motos para hablar de este reto profesional, que le llega a los 51 años en una etapa vital de cambios. De entre todos ellos, el más significativo ha sido su divorcio de Joe Manganiello después de siete años de matrimonio, ruptura que saltaba a la esfera mediática en julio de 2023 y que se habría precipitado por los celos del actor ante el éxito profesional de su esposa en comparación con el suyo, según reveló una fuente cercana a la actriz a Page Six. Ahora, durante su visita a España, la alabada intérprete se ha sincerado sobre lo que busca en un hombre en estos momentos.

Ya lo confesó hace varias semanas, cuando, al hacer balance del 2023, comentó a Entertainment Tonight (ET) que había sido un año con "muchas cosas buenas y locuras y cosas malas que suceden... Ya sabes, lo que hace que la vida sea tan entretenida e interesante”. En la actualidad, y tras haber sido vista en actitud cómplice con el cirujano ortopédico Justin Saliman, Sofía no prioriza la belleza para fijarse en un hombre, aunque sí ha de atraerle. Así lo ha confesado durante su entrevista con Pablo Motos, en la que, en tono divertido y desenfadado, ha agregado que debe tener el mismo dinero o más que ella y que, ahora que se acaba "de divorciar de un actor", busca otra cosa: "No sé que quiero ahora... ¿un torero?", ha bromeado, al tiempo que ha subrayado que el afortunado ha de tener una edad similar a la suya: "Tiene que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina".

La última persona con la que la estrella nacida en Barranquilla ha sido relacionada cumple prácticamente todos los requisitos. Justin Saliman tiene 51 años, comparte año de nacimiento con Sofía, y desarrolla su labor profesional como especialista en tratamiento de lesiones de hombro, cadera y rodilla para preservar las articulaciones en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, además de ser fundador y director de Ceterix e inventor de la técnica NovoStitch Pro. Aunque no es torero, tiene en común aficiones con la actriz, como su pasión por el arte y la cultura, algo que evidenciaron en la inauguración de Frequency, la primera exposición del diseñador mobiliario Sami Hayek, hermano menor de la intérprete Salma Hayek, un ambicioso proyecto que lanzó en la exclusiva galería Christie's a principios de noviembre. En aquella cita, que se produjo diez días después de ser vistos saliendo a cenar a un restaurante de Beverly Hills, Los Ángeles, se mostraron desbordantes de felicidad, muy sonrientes y llegaron montados en el mismo vehículo. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, es padre de dos adolescentes: Stella, de 13 años, y Dean, de 11, ambos junto a la actriz Bree Turner, conocida por la serie de televisión Grimm y la comedia romántica La cruda realidad junto a Katherine Heighl y Gerard Butler, con quien estuvo casado hasta 2018, cuando emprendieron caminos por separado tras una década de amor.

Griselda, el nuevo proyecto de la intérprete

Sofía, que durante la charla también ha repasado su alabada trayectoria y ha hablado con humor de su faceta como empresaria y de sus gustos e inquietudes, se prepara para la llegada de Griselda a la plataforma de streaming el próximo 25 de enero. Será entonces cuando estén disponibles los ocho capítulos de su obra, en la que encarna a Griselda Blanco, quien abandona Medellín para trasladarse hasta Miami acompañada de sus tres hijos y un kilo de cocaína: "Allí se convertirá en la implacable jefa de un próspero emporio de narcotráfico", reza la descripción de la página web.

