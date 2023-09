Tras unos meses de looks minimalistas Sofía Vergara impacta con un vestido de lentejuelas plateadas y recupera su estilo más sensual La actriz de 'Modern Family', que se divorció hace apenas dos meses, vuelve a llevar la silueta que mejor le sienta

Sofía Vergara y Heidi Klum son uno de los dúos más divertidos y atractivos de la televisión estadounidense desde que unieron sus fuerzas en el jurado de America's Got Talent e incluso han llegado a conjuntar sus looks en múltiples ocasiones, demostrando absoluta complicidad frente a las pantallas. Sin embargo, habíamos notado que, a raíz de su reciente divorcio de Joe Manganiello, la colombiana se estaba distanciando de los sensuales corsés que han marcado su estilo en favor de siluetas holgadas, discretas y sin demasiado brillo. Por suerte, el tiempo todo lo cura, y dos meses después del anuncio de separación, vemos que la actriz ha vuelto a sus sus orígenes con un look de fiesta deslumbrante.

VER GALERÍA

- ¡Adiós a los vaqueros pitillo! El inesperado cambio de Sofía Vergara tras su divorcio

Sofía Vergara recupera su sensual estilo

Solo hace falta echar un vistazo rápido a las publicaciones de la actriz en sus redes sociales para darnos cuenta de que algo había cambiado en su forma de vestir: menos aberturas, escotes recatados, mucha presencia del negro por encima de los colores flúor... Cada sutil detalle es señal de que Sofía dio giro a su vestidor tras el anuncio de su divorcio este pasado mes de julio. No obstante, este lookazo que llevó en las semifinales de la presente temporada del programa de concursos podrían indicar que el río ha retomado su curso.

Y es que este vestido midi de escote corazón nos recuerda mucho al resto de diseños con esta seductora silueta que suele llevar frente a las cámaras. Firmado por Alex Perry, está confeccionado con lentejuelas plateadas que hacen efecto de escamas y brillan casi tanto como los diamantes engastados en su arquitectónico collar.

VER GALERÍA

- Analizamos el espectacular estilo de Sofia Vergara: derroche de 'glamour' y elegancia

Las razones detrás de su etapa minimalista

En sus últimas apariciones públicas, la protagonista de Modern Family nos había dejado desconcertadas con su estilo minimalista y más relajado. Tal es el caso que hasta dejó de lado los vaqueros pitillo por este formato ancho de corte boyfriend adornado con rotos. Los pantalones skinny son un pilar del armario de Sofía en cualquier época del año, en la línea con su afán por las prendas ajustadas, así que sin duda nos tomó por sorpresa este nuevo añadido.

VER GALERÍA

- El look pijamero que no esperábamos ver en Heidi Klum es perfecto para la vuelta a la oficina

Los looks de Sofía suelen ser puramente femeninos y a todo color, pero vimos un cambio evidente desde el anuncio de su separación. Atrás quedaron los corsés ajustados o los estampados vibrantes, sean de leopardo o de flores multicolor. ¿Acaso se estaba sumando a la tendencia del lujo silencioso? No hubiese sido la primera: Kylie Jenner abandonó este verano su estilo insignia, similar al de la colombiana, y ahora viste de básicos en tonos neutros.

Aun así, este estilismo repleto de escamas plateadas parece haber traído de vuelta a la versión que siempre hemos conocido y adorado de la actriz, prueba de que lo mejor, a pesar del duro año que ha tenido, todavía está por venir.