El romántico detalle de Kylie Jenner con su novio, Timothée Chalamet: tiene una foto juntos de fondo de pantalla

Hace tiempo ya que los desfiles de moda no son solamente eventos dedicados a ver las últimas tendencias sobre la pasarela y han pasado a ser escenario de momentos que van más allá de cualquier cuestión de estilo. En este aspecto, las hermanas Jenner son expertas: no es casualidad que, durante el esperadísimo debut del diseñador Sabato de Sarno en Milán, los que hayan acaparado los focos fuesen Kendall y el puertorriqueño Bad Bunny, una de las parejas más inesperadas que nos ha dejado este 2023. Y es que algo similar le ha ocurrido a Kylie, pero en el desfile de Prada, cuando ella misma reveló (sin quererlo) que su amor por Timothée Chalamet se mantiene fuerte.

- Kendall Jenner y Bad Bunny, una pareja muy FASHION en el 'front row' de Milán

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, cada vez más enamorados

Considerando que la empresaria y el actor están constantemente viajando por trabajo a distintos rincones del planeta, es normal que no pasen tanto tiempo juntos como seguramente les gustaría, así que Kylie, para acordarse de él cada vez que usa su móvil, ha cambiado su fondo de pantalla por una tierna instantánea en la que posa con Timothée. En la foto, las caras de ambos aparecen cortadas a la mitad, como si se hubiese hecho zoom, y aparecen en actitud romántica, con el neoyorquino dándole un beso en la mejilla mientras ella sonríe.

Esto, sin embargo, no lo hemos descubierto por medio de una reveladora entrevista o por declaraciones de una fuente cercana a los artistas. De hecho, se trata de un completo accidente que ocurrió cuando la hermana menor de Kendall asistió al último desfile de Prada, en el marco de Milan Fashion Week.

- Por qué Kylie Jenner sí es el prototipo de chica de Timothée Chalamet, te lo explicamos

El romántico detalle que captaron las cámaras: ¡lo tiene de fondo de pantalla!

Justo al acabar el desfile de la firma italiana dirigida por Miuccia Prada, los medios de comunicación presentes aprovecharon para abordar a las celebrities y embajadoras de estilo que engalanaron el front row. Y si bien las preguntas suelen centrarse, dadas las circunstancias, en temas relacionados con la moda, los periodistas de la revista Elle México no pudo evitar darse cuenta de aquel detalle cuando detuvieron a Kylie para hacere una serie de preguntas y ella, mientras acomodaba su peinado y se ponía las gafas de sol, desvelaba a las cámaras que lleva a Timothée a todos lados en su pantalla.

Repasamos cómo surgió su relación

En abril de 2023, un informante anónimo se puso en contacto con el portal de entretenimiento DeuxMoi para desvelar que Timothée Chalamet había quedado con la fundadora de Kylie Cosmetics en más de una ocasión desde el pasado mes de enero. Y lo que en principio nos pareció a todos un disparate resultó ser una noticia confirmada...¡por sus propios protagonistas! En septiembre, ambos asistieron de la mano al concierto que Beyoncé ofreció en California como parte de su gira Renaissance. Allí pudimos ver una imagen renovada de Kylie que corroboró todas nuestras hipótesis: ha dejado las transparencias y los escotes en favor del lujo silencioso que adoran las parisinas elegantes.

¿Necesitábamos más pruebas de su amor? No, pero aun así la pareja del momento decidió dejarse ver en las gradas durante el US Open, donde incluso compartieron sus bebidas y se mostraron de lo más cariñosos, dando a entender que ya no se esconden y que su relación, a pesar de haber empezado como algo casual, ahora va viento en popa.