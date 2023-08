La petición de Sofia Vergara al juez tras su divorcio de Joe Manganiello

Siete años de una historia de amor que parecía un cuento de hadas. Sofia Vergara, de 51 años, y Joe Manganiello, de 46, anunciaban el fin de su matrimonio a mediados de julio y era él quien rellenaba la petición en el juzgado. En los documentos señalaba que habían tomado la decisión debido a “diferencias irreconciliables” y no daba más detalles al respecto. Ahora ha sido Sofia quien ha presentado ante el juez una petición para que se respete el acuerdo prenupcial al que llegó en su momento con Manganiello, solicitud con la que trata de proteger su millonaria fortuna que está valorada en unos 180 millones de dólares (casi 164 millones de euros).

Aunque los términos del acuerdo son privados, en unos documentos obtenidos por Page Six, se detalla que Sofia pide mantener en su poder “varias piezas de joyería, arte y otros objetos personales”, además de las ganancias que obtuvo antes, durante y después de su matrimonio con Joe. Las propiedades que compartía la pareja quedarán divididas atendiendo a los términos del contrato, mientras que las minutas de los abogados que trabajan en el proceso correrán a cargo de cada uno. Está además pendiente la “custodia” de la mascota que compartían, un perro llamado Bubbles, que previsiblemente se quedará al cuidado de Manganiello.

En el año 2020, la revista Forbes señalaba a Sofia como la actriz mejor pagada de Hollywood, gracias sobre todo a sus ganancias en la serie Modern Family, por las que cobraba unos 500.000 dólares (más de 450.000 euros) por capítulo. A esta cantidad se une el sueldo por su participación como juez en America’s Got Talent, que se estimaba en unos 10 millones de dólares (más de 9 millones de euros) por temporada. A ello se añaden diversos contratos publicitarios. La fortuna del actor de Magic Mike se ha cifrado en unos 40 millones de dólares (más de 35 millones de euros).

Un duro golpe

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras afrontamos esta nueva fase de nuestras vidas", señalaba la pareja en un comunicado conjunto. Se ponía fin así a uno de los matrimonios más románticos del cine, lo que generó diversas especulaciones acerca de los motivos de la ruptura. Fuentes cercanas a la pareja apuntaron a que tenían maneras diferentes de ver su futuro, lo que habría acabado minando su relación.

En medio de esta situación personal convulsa, Joe Manganiello ha sufrido otro duro golpe. Su buen amigo Paul Reubens, de 70 años, que interpretaba el personaje cómico de Pee-wee Herman, fallecía a consecuencia de un cáncer. “Es tan difícil decir adiós cuando sabes que nunca volverás a ver a alguien que significó tanto para ti. Alguien que creyó en ti, luchó por ti y vio cosas en ti que la mayoría de la gente no ve. Todo el mundo debería ser tan afortunado de tener un amigo así. Bueno, yo lo tuve, y hoy tengo que despedirme. Hoy el mundo perdió a uno de los mayores genios de la comedia de todos los tiempos (…) Vi cómo se presentaba incansablemente para la gente y su trabajo con tanta alegría, me siento afortunado de poder haber estado siempre ahí para él cuando me necesitaba… Mejores amigos para siempre. Descansa en paz”, señaló en un sentido mensaje.