El durísimo golpe que ha sufrido Joe Manganiello tras su separación de Sofía Vergara

No corren buenos tiempos para Joe Manganiello. Después de anunciar su separación de Sofía Vergara después de siete años de matrimonio, el actor, de 46 años, ha sufrido un durísimo varapalo tras conocer la muerte de su amigo y alma gemela Paul Reubens, de 70, más conocido por el personaje cómico Pee-wee Herman. La muerte de Reubens el pasado 30 de julio a consecuencia de un cáncer ha sumido al intérprete de Magic Mike en una profunda tristeza.

"Tío... esto es difícil. Es tan difícil decir adiós cuando sabes que nunca volverás a ver a alguien que significó tanto para ti. Alguien que creyó en ti, luchó por ti y vio cosas en ti que la mayoría de la gente no ve. Todo el mundo debería ser tan afortunado de tener un amigo así. Bueno, yo lo tuve, y hoy tengo que despedirme", comienza su conmovedor relato de despedida. "Hoy el mundo perdió a uno de los mayores genios de la comedia de todos los tiempos. Paul era subversivo, brillante, ingenioso y tenía el corazón más grande del planeta... cualquiera en su lista de correo de cumpleaños sabrá a lo que me refiero...", continúa.

"Era un visionario que estaba muy adelantado a su tiempo y tenía uno de los ojos más aterradores para el talento. que he visto. Fue responsable de dar una oportunidad a tantos actores increíbles (ver a todos en Playhouse de Pee Wee), directores (Tim Burton) y compositores (Danny Elfman). Era un artista y un bicho raro que luchó por otros artistas y bichos raros y el mundo era un lugar mucho mejor porque lo tenía a él. Era uno de los rostros más reconocibles del mundo, un ícono, pero aún así, de alguna manera, era un adorable desvalido. Estoy tan contento de haber sido parte de su vida y, en última instancia, de su regreso. Vi cómo se presentaba incansablemente para la gente y su trabajo con tanta alegría, me siento afortunado de poder haber estado siempre ahí para él cuando me necesitaba... Mejores amigos para siempre. Descansa en paz", concluye.

No solo ha significado la pérdida de un amigo, sino también de su héroe de su infancia como genio cómico. Paul Reubens y Joe Manganiello se conocieron por primera vez en 2011 en una fiesta de los Emmy organizada por HBO. El exmarido de Sofía Vergara tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo con el que había crecido viendo su serie. "Es una de las personas más agradables, genuinas, generosas y de buen corazón que he conocido", dijo sobre el cómico. "Él es realmente una gran, gran persona". Reubens asistió a la boda de Manganiello con Sofía Vergara en Florida y los tres participaron en una proyección especial de Pee-wee’s Big Holiday.

Manganiello se recupera del triste adiós de su amigo, cuando trata de recomponer su vida tras el divorcio de Sofía Vergara. A mediados del mes de julio anunciaron su separación con un escueto comunicado. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas". Un mes antes se dio a conocer que habían puesto a la venta su casa de Beverly Hills, de siete habitaciones y 11 baños, por un precio inicial de 16,5 millones de euros.