Sofía Vergara, de cita romántica en Los Ángeles con vaqueros rotos y pendientes de diamantes La actriz colombiana juega a los contrastes con su look para ir de cena de la mano del cirujano Justin Saliman

Tras divorciarse de Joe Manganiello, con quien había estado casada durante siete años, Sofía Vergara ha vuelto a sonreir y se encuentra disfrutando de una etapa profesional muy dulce, especialmente ilusionada con el éxito de su nueva serie de Netflix, Griselda. Pero no es lo único que indica que la colombiana se encuentra de maravilla recientemente porque el pasado mes de octubre fue fotografiada por primera vez con el cirujano Justin Saliman en las calles de Los Ángeles, y a esta cita le han seguido otras cuantas. Este fin de semana, se les ha vuelto a ver juntos entrando a un conocido restaurante italiano de la ciudad, donde el look de la actriz, repleto de brillos y detalles llamativos, no ha pasado desapercibido.

Sofía Vergara, de cita romántica en Los Ángeles con Justin Saliman

La actriz de Modern Family es de las mujeres que saben bien cómo conjuntar un par de vaqueros para transformarlos en el look ideal para una cena elegante, incluso si son ajustados, de largo tobillero y presentan rotos. Y es que ella misma diseñó el que ha llevado en su última cita con Justin Saliman, ya que forman parte del catálogo de Sofia Jeans by Sofia Vergara, su firma de moda disponible exclusivamente en Walmart.

Los pantalones skinny son un pilar del armario de Sofía en cualquier época del año, en la línea con su afán por las prendas ajustadas, como los son también los tops de tipo corsé. En este caso, ha sustituido el formato corpiño por uno lencero de tirantes finos en tejido satinado color negro, a juego con una americana ceñida que está bañada en cristales.

Un bolso de lujo y pendientes de diamantes

Aunque lleve vaqueros rotos, no hay nada casual en el look de Sofí Vergara, puesto que además de su deslumbrante chaqueta, ha complementado el conjunto con un bolso de hombro acolchado en satén con asa de cadena dorada, de Chanel; sandalias de plataforma con pedrería, de Christian Louboutin, y unos impresionantes pendientes de Bulgari.

Se trata del modelo Serpenti de la firma italiana, un par que simula la forma de las escamas de la serpiente con un motivo hexagonal que se inspira en los años 70. Está realizado en oro blanco de 18 quilates con pavé de diamantes y su precio ronda los 40.000 euros.

