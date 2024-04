Shakira conquista Nueva York con un look de corsé y pantalón ancho que conecta con Sofia Vergara Tras actuar en Times Square para presentar su álbum 'Las mujeres ya no lloran', la cantante colombiana adopta una tendencia muy demandada para ir de cena por Manhattan

Asegura que su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran (el cual se lanzó el 22 de marzo) supone ‘un antes y un después’ para ella. Y es que Shakira está arrasando con este nuevo disco en el que se incluye la canción Puntería, en cuyo videoclip comparte protagonismo con el actor Lucien Laviscount, a quien también podemos ver en la serie Emily in Paris. Pero no solo causa sensación con sus letras, sino también con su presencia. De hecho, estos días, la colombiana está causando una auténtica revolución por Nueva York, donde no para de promocionar su nuevo trabajo, el primero en siete años. Es más, ayer enloqueció Manhattan con un concierto sorpresa en Times Square al que siguió una cena en el popular restaurante italiano Carbone. Dos momentazos en los que le acompañaron looks que ya se han hecho virales.

Su look con corsé para ir de cena por Manhattan

Para acudir al restaurante Carbone, localizado en el Greenwich Village y conclave de numerosas estrellas dada su popularidad, Shakira apostó por una estética Y2K dominada por el color negro. En su look, la colombiana, natural de Barranquilla, captó toda la atención al decantarse por llevar un corsé que se ajustaba potentemente a su silueta y realzaba su pecho. Una prenda de plena actualidad que combinaba con unos pantalones cargo, también elección de suma tendencia. Completaba este estilismo con calzado de puntera afilada, bolso con forma de medialuna y cadena de eslabones de Dion Lee (770 euros) y cazadora de cuero con solapas de piel de pelo.

El estilismo de su concierto en Times Square

Tras anunciar a todos sus fans que se reunieran en la neurálgica Times Square, Shakira consiguió que más de 40.000 seguidores disfrutaran de un concierto sorpresa. Para esta cita que se ha hecho viral, la cantante también optó por llevar pantalones cargo (presumiblemente, los mismos que lució para ir de cena). Sin embargo, en esta ocasión, dio un giro a su estilismo al combinarlos con una camiseta negra con aplicaciones en la zona del pecho y un detalle ornamental en la parte frontal de la cintura. Muy cañera, la colombina lució una cadena de eslabones a modo de gargantilla.

Su conexión con Sofia Vergara

De forma anecdótica, hay que señalar que ayer en California se presento la nueva edición del show de talentos America’s Got Talent. En este acto, pudimos ver a una de las integrantes del jurado del mismo, Sofia Vergara. Y aquí llega la curiosidad, pues la también colombiana sintonizó con el look de cena de Shakira al decantarse por un estilismo de corsé (el suyo con piel de cocodrilo y detalles transparentes) y un pantalón ancho (liso en esta ocasión, en lugar de cargo).