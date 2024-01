La nueva norma en el amor de Sofía Vergara tras su separación de Joe Manganiello

Loading the player...

Sofía Vergara está actualmente muy concentrada en su trabajo, inmersa en la vorágine de la promoción de Griselda, la nueva serie de Netflix que ella protagoniza. A nivel personal, la actriz colombiana de 51 años anunció el pasado verano su separación de Joe Manganiello tras siete años de matrimonio. Sin embargo, ahora que la intérprete vuelve a estar soltera, tiene una nueva regla para sus posibles candidatos. Ella misma lo ha confesado en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. Cuando el presentador le preguntó si se plantearía tener una cita con el cantante Bad Bunny, ella le descartó como pareja potencial y reveló esta nueva norma, relacionada, muy probablemente, con los motivos que hicieron que su anterior matrimonio finalizara. Dale al play y no te lo pierdas.

