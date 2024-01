Sofía Vergara cuenta el verdadero motivo por el que terminó su matrimonio con Joe Manganiello

Fue, sin duda alguna, una de las rupturas más inesperadas del 2023. Tras siete años de matrimonio, Sofia Vergara (51 años) y Joe Manganiello (47) anunciaron su separación el pasado verano mediante un breve comunicado conjunto en el que decían: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos". Citaron "diferencias irreconciliables" en los documentos que presentaron ante los juzgados, sin embargo, ahora hemos sabido cuál fue el verdadero motivo por el que terminó su matrimonio.

No quería volver a ser madre

Ha sido la propia Sofía la que ha hablado al respecto en una entrevista que ha concedido al periódico El País con motivo del estreno de su nueva miniserie, Griselda, que podrá verse en Netflix a partir del próximo 25 de enero. Al preguntarle por el momento personal que está viviendo, la fuera protagonista de Modern Family respondió: "Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé".

La actriz se mostró muy sincera al hablar sobre este tema, confesando que ser madre no entraba en sus planes: "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre". Por eso, Vergara cuenta que si encuentra de nuevo a una persona con la que compartir su vida "tiene que venir ya con hijos".

Su nueva vida

Al hacer balance de su vida, Sofía reconoce que se siente muy afortunada por todo lo que ha vivido, especialmente en el terreno profesional: "En mi carrera he hecho mucho más de lo que soñaba". Además de ser una de las actrices mejor pagadas del mundo, lleva cuatro años siendo parte del jurado del programa America’s Got Talent y tiene su propia de ropa. También ha creado 'Toty', su propia línea de cosméticos enfocados a proteger la piel del sol. "Me siento muy completa", asegura en la entrevista.

¿Nueva oportunidad al amor?

Sofía se define como "disfrutona" y no hay duda de que está exprimiendo su vida al máximo. Desde hace varios meses se viene rumoreando que la actriz de Griselda podría haber encontrado de nuevo el amor, ya que ha sido vista en varias ocasiones junto al cirujano ortopédico Justin Saliman. En su reciente visita a España, Sofía se mostró muy simpática al explicar qué es lo que busca en un hombre, asegurando que debe tener una edad parecida a la suya, que debe tener el mismo dinero o más que ella y que, ahora que se acaba "de divorciar de un actor", prefiere otra cosa: "No sé que quiero ahora... ¿un torero?", dijo en El Hormiguero. "Tiene que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina".

Quien está felizmente enamorado es su exmarido. El protagonista de Magic Mike terminó el 2023 haciendo oficial su relación con la también actriz Caitlin O'Connor. Joe Manganiello debutó por primera vez con su novia en la alfombra roja el pasado mes de diciembre, posando de lo más felices, sonrientes y enamorados.

