La familia de Karol G, el gran apoyo de la cantante: del amor por su sobrina a la labor de mánager de su padre

Karol G es una de las artistas más reconocidas y con mayor éxito de los últimos años. La artista culminará su espectacular gira Mañana será bonito por Europa con dos conciertos en el Santiago Bernabéu el próximo año 2024: los días 20 y 21 de julio. Un concierto que en apenas unos días, hizo sold out en la primera fecha. La intérprete de TQG ha logrado la fama internacional no solamente por su innegable talento musical, sino también por su personalidad, autenticidad y sensibilidad que han permitido que sea aclamada por millones de fans en Colombia y en todo el mundo. A su lado, y arropándola en sus momentos más importantes, siempre ha estado su familia: sus padres y sus hermanas. ¿Quieres conocer a cada uno de los miembros de la familia de Karol G? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

