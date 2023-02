La megafiesta de Karol G en Miami junto a Lola Indigo y otras estrellas para celebrar el éxito de su single con Shakira

Loading the player...

Karol G está de celebración. Su nuevo álbum, Mañana será bonito está arrasando. Una de las canciones con más reproducciones está siendo la que ha publicado junto a Shakira, Te quedó grande. La cantante ha querido festejar el furor generado y ha organizado una súper fiesta junto a sus amigos. Se rodeó de otras estrellas de la música como Lola Índigo, Bad Gyal, Natti Natasha y Tini.

Las cinco juntas se subieron al escenario para interpretar la Bichota de Karol G. En ese momento el público allí presente, enloqueció y se dejó la voz dando el do de pecho. Un momento único y muy divertido. A través de su perfil social ha querido dar las gracias a todos sus seguidores por las más de 30 millones de reproducciones: "No se trata solo de números, pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia. Gracias" ¿Quieres conocer todos los detalles del fiestón organizado por Karol G? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

