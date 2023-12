Nueve meses desde el nacimiento de la hija de Ana Obregón, la noticia que dio la vuelta al mundo

La noticia del nacimiento de la hija de Ana Obregón en Miami por gestación subrogada dio la vuelta al mundo, hizo correr ríos de tinta y copó titulares a un lado y otro del planeta. La actriz y presentadora de televisión, de 68 años, desveló en la revista ¡HOLA! que había sido madre de una niña, a la que había puesto el nombre de Ana Sandra. Los comentarios ante tan sorprendente e inesperada noticia no tardaron en correr como la espuma, unos cuestionaban su edad o un método reproductivo no autorizado en España, sin embargo muchos otros vieron en esta decisión un revulsivo para la actriz después de dos años sumida en la desesperación y tristeza por la muerte de su hijo Aless Lequio y la apoyaron firmemente.

Si causó conmoción la noticia en su día, al verla abandonar el hospital de Miami en silla de ruedas y con su hija en brazos, el hecho de que semanas después anunciase en ¡HOLA! que no era su hija, sino de su nieta, la hija de Aless Lequio, y que había venido al mundo para cumplir la voluntad de su hijo no hizo más que crear un debate en todo el país. La noticia fue más allá de la prensa del corazón y llegó a la política, la medicina e incluso a la religión.

Entretanto Ana Obregón aguardaba sus días en Miami, con la calma y tranquilidad que le ofrecía este paraíso de Florida para vivir su nueva maternidad. Desde allí optó por dar explicaciones a todos los interrogantes que habían surgido en torno a su niña, a la que siempre calificó como un regalo del cielo y una luz que le ha devuelto a la vida. La presentadora quiso dejar claro que a la pequeña Ana Sandra nunca le va a faltar de nada, en respuesta a todos aquellos que se preocupan de su futuro, y que tiene todo planeado para el día en el que falte ella. En caso de que le ocurra algo, su sobrina Celia, la hija de su hermana Celia, será quien se encargue de la niña y además la eligió como madrina de bautismo.

En relación a la gestación subrogada la actriz quiso explicar que es "una técnica de repro­ducción asistida que se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?", se preguntaba Ana, que no podía entender porque se le llegó a cuestionar a ella y no a Robert de Niro, Al Pacino o Bertín Osborne, que va a ser padre y abuelo a la vez.

Dos meses depués de la llegada al mundo de Ana Sandra, que nació por gestación subrogada el 20 de marzo en Miami, madre e hija (o nieta) regresaron a España, lo que produjo de nuevo un gran revuelo mediático. La niña, que es legalmente hija adoptiva de Ana, nació en América y tiene pasaporte americano y doble nacionalidad, como así lo hizo saber Ana Obregón. "Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa".·. Ana Sandra ha sido una bendición que le ha devuelto la sonrisa y las ganas de vivir, como así ha manifestado en reiteradas declaraciones y así se lo hacía saber a su hijo Aless. "Tu hija, esa princesa que me ha robado el corazón, cambiando las lágrimas por pañales. Cuando la abrazo es como si volviera a abrazarte a ti, y esa sensación solamente la puede entender una madre o un padre que han perdido un hijo", señalaba.

Días después de su llegada a España, presentó el libro que su hijo comenzó a escribir en pleno tratamiento contra el cáncer y que no pudo concluir. Ana Obregón terminó este sobrecogedor relato bajo el título El chico de las musarañas, cuyos beneficios han sido 100% destinados a la fundación de Aless Lequio. En él se desvela el pacto secreto que hizo la presentadora con su hijo antes de morir. El 13 de mayo de 2020, la vida de Aless se apagó para siempre, pero antes de partir les trasladó a sus padres su deseo de traer un hijo suyo al mundo. "Mamá, papá... Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer... Por favor", escribe Ana en las últimas páginas del libro.

"Durante tres años he guardado en secreto tu testamento, ese pacto que hicimos en el hospital que solamente sabíamos tu padre, tus tías y yo. He luchado sola en silencio para conseguir lo imposible y esa ilusión me ha perdonado la vida cada día de mis tres años de duelo por ti. Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad", añadió la actriz, que día y noche vive pendiente de su hija, Ana Sandra, que el día 20 de diciembre cumplió nueve meses de vida y apenas unos días antes, el 17 de diciembre, fue bautizada en Madrid con la presencia de sus seres queridos, entre ellos sus padrinos Celia Vega-Penichet, sobrina de la actriz, y Giaccomo Ugarelli, buen amigo de Aless, pero con la ausencia de Alessandro Lequio.